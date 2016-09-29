Türkiye’yi Oscar Ödülleri’nde bu kez Kalandar Soğuğu temsil edecek. Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışacak olan film, Mustafa Kara yönetmenliğinde çekildi. Kalandar Soğuğu, birçok güçlü film içerisinde yer alıyor. Karadeniz’în bir dağ köyünde, annesiyle birlikte yaşayan Mehmet’in hayatının anlatıldığı film, 16 Eylül’de vizyona girdi ve birçok festivalden de ödülle döndü. 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü ve En İyi Müzik ödülleriyle döndü. Bununla birlikte 28. Tokyo Uluslararası Film Festivali’inden En İyi Yönetmen ve İzleyicinin Seçimi Ödülü alan film, 2015 Angers Avrupa İlk Filmler Festivali’nden de Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Film uluslararası alanda büyük bir saygı topladı.
29 Eylül 2016 08:22
Türkiye’nin Oscar aday adayı Kalandar Soğuğu
Mustafa Kara’nın yönettiği Kalandar Soğuğu, Türkiye’nin Oscar aday adayı oldu. Rakipleri de hayli güçlü.
Türkiye’yi Oscar Ödülleri’nde bu kez Kalandar Soğuğu temsil edecek. Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışacak olan film, Mustafa Kara yönetmenliğinde çekildi. Kalandar Soğuğu, birçok güçlü film içerisinde yer alıyor. Karadeniz’în bir dağ köyünde, annesiyle birlikte yaşayan Mehmet’in hayatının anlatıldığı film, 16 Eylül’de vizyona girdi ve birçok festivalden de ödülle döndü. 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü ve En İyi Müzik ödülleriyle döndü. Bununla birlikte 28. Tokyo Uluslararası Film Festivali’inden En İyi Yönetmen ve İzleyicinin Seçimi Ödülü alan film, 2015 Angers Avrupa İlk Filmler Festivali’nden de Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Film uluslararası alanda büyük bir saygı topladı.
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