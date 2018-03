Türkiye’nin Oscar aday adayı Kalandar Soğuğu

Türkiye’yi Oscar Ödülleri’nde bu kez Kalandar Soğuğu temsil edecek. Yabancı Dilde En İyi Film dalında yarışacak olan film, Mustafa Kara yönetmenliğinde çekildi. Kalandar Soğuğu, birçok güçlü film içerisinde yer alıyor. Karadeniz’în bir dağ köyünde, annesiyle birlikte yaşayan Mehmet’in hayatının anlatıldığı film, 16 Eylül’de vizyona girdi ve birçok festivalden de ödülle döndü. 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü ve En İyi Müzik ödülleriyle döndü. Bununla birlikte 28. Tokyo Uluslararası Film Festivali’inden En İyi Yönetmen ve İzleyicinin Seçimi Ödülü alan film, 2015 Angers Avrupa İlk Filmler Festivali’nden de Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Film uluslararası alanda büyük bir saygı topladı.







Şu ana kadar başvuran filmler içerisinde Kalandar Soğuğu ile birlikte birçok önemli film yarışıyor. Pedro Almodovar ve Xavier Dolan gibi tecrübeli ve başarılı yönetmenler, bu yılı da es geçmeyerek yarışmada aday adayı olarak açıklandı. Xavier Dolan, Kanada adına It’s Only the End of the World isimli filmiyle yarışırken Pedro Almodovar, Julieta filmiyle İspanya’yı temsil edecek. Bu iki film de oldukça iddialıyken ayrıca Yunanistan Chevalier ile, Güney Kore The Age of Shadows ile, İngiltere Persçe bir yapım olan Under the Shadow ile, Finlandiye ise The Happiest Day in the Life of Olli Malik ile yarışıyor. Dünyanın neredeyse her yerinden filmler 1956 yılından beri Yabancı Dilde En İyi Film kategorisine aday adaylığı açıklıyor.

Kalandar Soğuğu’nun çekimleri, 2012 yılında TRT ile birlikte başladı. Karadeniz’in doğal yapısını korumak ve yansıtabilmek adına dört mevsimde de çekimler yapıldı ve bir öğretmen olan Haydar Şişman, başrole uygun görüldü.

Bununla birlikte Akademi, aday adaylığından adaylığa seçilen filmleri 17 Ocak 2017’de açıklayacak ve 89. Akademi Ödülleri töreni de 26 Şubat 2017’de gerçekleştirilecek.