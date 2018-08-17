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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Ağustos 2018 16:04

Türkiye’nin Oscar adayı Ahlat Ağacı oldu

Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika’da yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.


Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran 12 filmin değerlendirildiği Kurul’da yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Ahlat Ağacı’nın konusu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde ve civar köylerde çekilen Ahlat Ağacı'nın merkezinde, yazdığı kitabı bastırmaya çabalayan Sinan adlı edebiyat aşığı bir genç var. Film temelde kendini var etmeye çalışan bir gencin, köyün değer yargılarının dışında yaşayan, bu nedenle kimse tarafından onaylanmayan babasıyla, kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini konu alıyor. Nuri Bilge Ceylan’ın neredeyse bütün filmlerinde olduğu gibi bu filmde de karakterler iç dünyalarında yarım ve kusurlular.

Sürekli bir tamam olma, bütünde yer edinme uğraşı içindeler. Film, hayat oyununu ve bu oyunun kuralsızlığını öyle ustalıkla anlatıyor ki, zaman zaman kendine ve yaşadığı topluma yabancılaşan, topluma uyamadığı için yalnız kalan ve yalnızlığın insan doğasına aykırılığı nedeniyle iç hesaplaşma yaşayan ana karakter Sinan’da kendinizi buluyorsunuz. Film ilerledikçe gündelik yaşam, toplumsal çelişkiler, bunalımlar, taşra çatışmaları, sinir bozucu polemikler, iki yüzlü insanlar, çıkar ilişkileri tüm gerçekliği ile sizi içine alıyor.

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