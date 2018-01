23 Ocak 2018 10:18 Tyrion Lannester'dan ''Game Of Thrones'u bitirmek için mükemmel bir zaman'' Peter Dinklage Game Of Thrones'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Sundance Film Festivali'nde I Think We Are Alone Now filminin prömiyeri için bulunan Peter Dinklage, Variety ile ropörtajında Game Of Thrones ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HBO'nun popüler dizisi Game Of Thrones'un Tyrion Lannister'ı,artık yorulduklarını, sevilen bir şeyden ayrılmanın kolay olmadığını ancak dizilerin çok uzun süre devam ettiğinde daha sonra tepetaklak olduklarını söyledi.

“Yola devam etme zamanı geldiğinde her zaman buruk bir duygu yaşanıyor. İşimizin hüzünlü tarafı hep bu oluyor, çünkü kısa sürede harika insanlarla et ve tırnak gibi oluyorsunuz. Ancak daha sonra sona erdiğinde her zaman üzücü oluyor. Özellikle de insanlarla birkaç aydan fazla zaman geçirdiyseniz.”

Dinklage’ın açıklamasına göre çekimlerinin yarısı tamamlanmak üzere olan Game of Thrones’un 8. ve final sezonu, yayıncı kanal HBO’nun da daha önce doğruladığı şekilde 2019’da yayınlanacak.