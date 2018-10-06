6 Ekim 2018 09:26 Üç Harfliler: Beddua’dan bir ilk Korku filmlerinin başarılı ismi Alper Mestçi, Üç Harfliler: Beddua filmiyle dünyaya açıldı.

15 Haziran'da sinemaseverlerle buluşan Üç Harfliler serisinin yeni halkası olan Beddua filmi, "The Curse" adıyla uzak doğu ülkelerinde büyük başarıya imza attı. Film, Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Malezya'da 40 sinemada vizyona girdi.

Korku sinemasının usta kalemlerinden Alper Mestçi'nin 15 Haziran'da vizyona giren 'Üç Harfliler: Beddua' filmi Malezya'da 40 sinemada vizyona girdi. "The Curse" adıyla TGV Pictures tarafından dağıtımı gerçekleştirilen filme Malezyalı sinemaseverler büyük ilgi gösteriyor. 'Üç Harfliler: Beddua'nın, önümüzdeki günlerde Hindistan'da da gösterime girmesi bekleniyor.

İLK GÖSTERİMİ MALEZYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk gösterimi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen filmin senaryosu da yönetmen Mestçi'ye ait. Muhteşem Film ve TME Films'in ortak yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal ve Gizem Takma yer alıyor.