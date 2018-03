Uluslararası Sinefil topluluğu ödüllerini buldu

Bu sene 15. yılını kutlayan topluluğun dünyanın her yerinde, 100'den fazla üyesi bulunuyor. Üyelerin oylarıyla belirlenen ödüllere bu sene "Call Me By Your Name" ve "Phantom Thread" damga vurdu. İşte ödül alan filmlerin listesi:

En İyi Film: Call Me By Your Name

İkinci: Phantom Thread

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

İkinci: Luca Guadagnino (Call Me By Your Name)

En İyi Yabancı Film: BPM (Beats Per Minute)

İkinci: On the Beach at Night Alone

En İyi Erkek Oyuncu: Timothée Chalamet (Call Me by Your Name)

İkinci: Robert Pattinson (Good Time)

En İyi Kadın Oyuncu: Vicky Krieps (Phantom Thread)

İkinci: Kim Min-hee (On the Beach at Night Alone)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name)

İkinci: Arnaud Valois (BPM (Beats Per Minute))

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Lesley Manville (Phantom Thread)

İkinci: Laurie Metcalf (Lady Bird)

En İyi Özgün Senaryo: Phantom Thread

İkinci: Get Out

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name

İkinci: The Lost City of Z

En İyi Sinematografi: Blade Runner 2049

İkinci: The Lost City of Z

En İyi Kurgu: Good Time

İkinci: A Ghost Story

En İyi Yapım Tasarımı: Blade Runner 2049

İkinci: Phantom Thread

En İyi Film Müziği: Phantom Thread

İkinci: Good Time

En İyi Kadro: BPM (Beats Per Minute)

İkinci: Lady Bird

En İyi Animasyon: The Girl Without Hands

İkinci: Coco

En İyi Belgesel (Beraberlik): Ex Libris: The New York Public Library ve Faces Places

15. Yıl Ödülü: Holy Motors