22 Kasım 2018 16:40 'Umarım herkesin bakmayı seveceği bir çocuk olur' Yeni filmi Hedefim Sensin’İn basın toplantısında konuşan Ata Demirer: 'Bir çocuk daha geliyor. Umarım herkesin bakmayı seveceği bir çocuk olur' yorumunu yaptı.'

Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can ‘Hedefim Sensin'in basın toplantısında bir araya geldi. Demirer, senaryosunu da yazdığı film için 'Bir çocuk daha geliyor' yorumunu yaptı.

Çiğ köfteci 'Zekeriya Taştan'ın başının belaya girmesi sonucu İstanbul'u terk ederek Gökçeada'ya kaçmasıyla hem kendisinin hem de ada sakinlerinden 'Hafize', 'Leyla' ve 'Hasan'ın da hayatının değişmesi sonucu yaşananların hikâye edinildiği Kıvanç Baruönü'nün yönettiği 'Hedefim Sensin' gösterime 30 Kasım'da girecek. Oyuncuları, film için şu değerlendirmeleri yaptı;

Ata Demirer:'Yazdığım 7'inci senaryo. Bir çocuk daha geliyor. Bu öyle bir duygu ki... Yazıyorsunuz sizin, çekiyorsunuz sizin. Sonra o çocuğu bırakıyorsunuz. O çocuk artık size değil herkese ait oluyor. Umarım herkesin bakmayı seveceği bir çocuk olur.'

Demet Akbağ:'Sosyal medya artık hayatımızın çok içinde. Orada paylaştığımız fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi bir arada olmaktan çok zevk alıyoruz. Beklentileri karşılayacak sıcacık bir film yaptık.'

Gonca Vuslateri:'Çok heyecanlandığım ve mutlu olduğum bir film. Sıcacık, gerçek ve samimi sahnelerle dolu bir film oldu.'

İlker Aksum:'Bugüne kadar çalıştığım en tatlı ekiplerden biriydi. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım izleyici de memnun kalır.'

Erkan Can:'Ege sıcağı bir film yaptık. Çok umutluyum ve heyecanlıyım.'