16 Haziran 2018 11:28 Ümit Ünal ile Dokuz'u izliyoruz! Büyükada yazlık sinema günleri devam ediyor...



Mayıs sonu itibariyle başlayan, sinema içerik editörü Melis Zararsız moderatörlüğünde, Ada Gönüllüleri Derneği, Kent Konseyi ve Başka Sinema'nın destekleriyle gerçekleştirilen Büyükada'da ücretsiz Yazlık Sinema Günleri devam ediyor.

19 Haziran Salı akşamı saat 21.00 itibariyle Büyükada Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ümit Ünal imzalı 2002 yapımı film Dokuz izlenecek ve ardından yönetmen ile filme dair bir sohbet gerçekleşecek.

26 Haziran Salı akşamı ise aynı saatte Başka Sinema'nın katkılarıyla Sebastián Lelio imzalı Şili yapımı Gloria adlı film izlenecek.

Katılım için ben@meliszararsiz.com adresine isim yazdırılabilir. İyi seyirler.