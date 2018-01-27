Ünlü isimler galada buluştu

Yerli yapımlarda Ali Atay'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Ölümlü Dünya vizyona girdi

15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl yeni bir bölüm ve ödülle geliyor

“Medcezir”den sonra ikinci kez Hazar Ergüçlü’yle aynı projede yer alan Taner Ölmez, partnerine övgüler yağdırdı: “Hazar’la uyumluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz.”

“Çok heyecanlıyım, şahane isimlerle çalışıyorum” diyen Hazar Ergüçlü, kendisine Serenay Sarıkaya’yı örnek aldığını söyledi: “Serenay’a bayılıyorum, onu örnek alıyorum. Çok iyi bir oyuncu.”

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