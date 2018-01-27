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27 Ocak 2018 11:31

Ünlü isimler galada buluştu

BluTV’nin yeni dizisi “Dudullu Postası” için önceki akşam gala yapıldı. Trump Towers’taki gösterime dizi ekibi tam kadro katıldı.

“Dudullu Postası” için önceki akşam gala yapıldı. Trump Towers’taki gösterime yapım ekibi tam kadro katıldı.

Çizer Serkan Yılmaz’ın yarattığı karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Bülent Şakrak, Güven Kıraç, Ahmet Rıfat Şungar, Ayda Aksel, Levent Tülek, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım’ın rol aldığı dizinin ilk bölümü, dün akşam yayına girdi.
“Çok heyecanlıyım, şahane isimlerle çalışıyorum” diyen Hazar Ergüçlü, kendisine Serenay Sarıkaya’yı örnek aldığını söyledi: “Serenay’a bayılıyorum, onu örnek alıyorum. Çok iyi bir oyuncu.”
“Medcezir”den sonra ikinci kez Hazar Ergüçlü’yle aynı projede yer alan Taner Ölmez, partnerine övgüler yağdırdı: “Hazar’la uyumluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz.”
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