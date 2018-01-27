“Dudullu Postası” için önceki akşam gala yapıldı. Trump Towers’taki gösterime yapım ekibi tam kadro katıldı.
27 Ocak 2018 11:31
Ünlü isimler galada buluştu
BluTV’nin yeni dizisi “Dudullu Postası” için önceki akşam gala yapıldı. Trump Towers’taki gösterime dizi ekibi tam kadro katıldı.
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