Ünlü olmaktan nefret ediyorlar

Dışarıdan bakınca ne kadar güzel görünse de, ünlü olmanın da sayısız dezavantajı var. Birçoğumuz onların yerinde olmayı dilerken, onlar ise "keşke ünlü olmasaydım" diyor belki de. Hayatları hep milyon dolarlardan ibaret değil çünkü. Kişisel hayatınızdan, 'normal' olmaktan taviz vermeniz gerekiyor. Özel hayatınız herkes için bir tartışma konusu oluyor. Bazı ünlüler bu durumu iyi kontrol edebiliyor ve bu durumu kontrol edip spot ışıklarını göğsünde yumuşatabiliyorken, bazısı da başaramıyor işte. Bu ünlüler, ünlü olmaktan pek de mutlu değil.

Harrison Ford







Uzay kovboyumuz Harrison Ford, durumundan pek de memnun değil. Hatta memnun değil demek yetmez, neredeyse hiç sevmiyor, nefret ediyor bundan. Bir röportajında "şöhret ve özel hayatı kaybetmek bir tür yük" demiş. "Bir restorana gittiğinizde evet en iyi masayı alabiliyorsunuz isminizle, ama bu tüm kameralar ve tüm gözler üzerinizdeyken pek de bir şey ifade etmiyor" Ford için. Hiçbir zaman bunun olmasını istememiş, ancak kariyerinin başından beri böyle şeylerle karşılaşmış.





Daniel Radcliffe







Çocukluğundan beri ünlü olmakla uğraşan bu konuda en şanssız isimlerden birisi de Daniel Radcliffe. Neredeyse tüm hayatı boyunca ünlülükle mücadele etti, etmeye de devam ediyor. Bir yetişkin için bile ünlü olmak yeterince zorlukyen kendisi küçük yaştan itibaren döneminin en popüler film serisinde başrol oynayarak karşılaştı tüm bunlarla. Yine de Radcliffe iyi iş çıkardı.

Bu arada, kendisini sürekli evinden itibaren takip eden magazincilerden kurtulmak için altı ay boyunca aynı kıyafetleri giyerek çıkmış. Gazetecilerin müdürleri çekilen fotoğrafları "bunların hepsi aynı gün çekilmiş gibi duruyor, kıyafetleri aynı" diyerek reddetmiş. Radcliffe de böylece bu saçmalıktan kurtulmuş.

Jennifer Lawrence





Jennifer Lawrence da şöhretten duyduğu rahatsızlığı dile getirmekten çekinmiyor. Birçok röportajında Lawrence, cumartesi akşamlarını evde yalnız başına geçirmekten ve insanların onunla dışarı çıkmak istememesinden yakınmış. Gayet mantıklı, Lawrence erişilmez görünüyor buradan bakınca.

Yeni bir Vogue röportajında da ünlü olmakla anonimlik arasındaki farkı işaret etmiş. Sıradan bir kişiyken tuhaf bir adam onun evinin avlusunda kurup kamp yapsa polisi arayıp o adamın oradan gönderilmesini isteyebileceğini ama ünlü olduğu için bu özel hayat ihlalini kabullenmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Johnny Depp







Bu ara boşanma işleriyle ve Amber Heard'le başı belada ve ünlü olmanın sancısını en çok da şimdi yaşıyor muhtemelen. Ünlü olmanın yasaklarından da oldukça yakınıyor ayrıca. Today'e verdiği bir röportajda dediği gibi "ünlü olmak bir kaçak gibi yaşamaya benziyor."

Depp hayatının bir strateji üzerinden yürüdüğünü ve bunun böyle olması gerektiğinden üzüntü duyduğunu söylüyor. Eğer bir otele girmesi gerekiyorsa bunun için bir strateji geliştiriyor; eğer oradan çıkıp bir restoranta girmek istiyorsa bunun için de bir strateji geliştiriyor. Her şey için bir plan üretiyor. Ailesiyle yaşantısını da wtkiliyor elbette bu. "Çocuklarımı alıp dışarı çıkmak, alışverişe gitmek, Disneyland'de eğlenmek istediğimde böyle bir şeyin artık mümkün olmadığını anlıyorum." Ancak yine de bir korsan olarak milyon dolarlar kazandı, belki de tüm bunları bu kadar düşünmesine gerek yoktur.





