ABD'nin sevilen komedi dizilerinden 'Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı.
31 Ocak 2018 10:25
Ünlü oyuncu intihar etti
35 yaşındaki Amerikalı ünlü aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı.
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