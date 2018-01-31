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Sinema>  Sinema Haberleri
31 Ocak 2018 10:25

Ünlü oyuncu intihar etti

35 yaşındaki Amerikalı ünlü aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı.

ABD'nin sevilen komedi dizilerinden 'Glee' ile adını duyuran 35 yaşındaki Amerikalı aktör Mark Salling'in Los Angeles'ta intihar ettiği açıklandı.

TMZ isimli internet sitesi, Salling’in kendisini astığını iddia ederek cesedinin evinin yakınındaki küçük bir beyzbol sahasında bulunduğunu açıkladı. Salling hakkında 50 bini aşkın çocuk pornosu materyali bulundurduğu iddiasıyla dava açılmıştı.
Ünlü aktör, mahkemeyle anlaşmaya giderek, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Salling'in Mart ayında görüşecek karar duruşmasında 4 ila 7 yıl arası hapis cezası alması bekleniyordu.
17 Ağustos 1982'de Amerika'nın Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde doğan Mark Salling, doğduğu şehirde büyüdü ve 2001'de Lake Highlands Lisesi'nden mezun oldu. Lise sonrası Los Angeles Music Academy College of Music'te eğitim gören Salling, ilk olarak Children of the Corn IV: The Gathering filminde rol aldı.
35 yaşındaki Mark Salling, Glee dizisindeki Noah Puckerman rolüyle hatırı sayılır bir üne kavuştu. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de uğraşan Salling, 2008 ve 2010 yıllarında Smoke Signals ve Pipe Dreams adında iki albüm çıkarmıştı.
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