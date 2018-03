Ünlü oyuncu Joker mi oluyor?

Usta oyuncu Joaquin Phoenix DC Comics evrenine mi katılıyor? "Her", "Walk the Line", "Gladiator" ve "The Master" gibi filmlerin yıldızı 3 Oscar adayı Joaquin Phoenix'in ismi solo Joker filmi için geçiyor. Son olarak, Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapacak, Şubat ayında da Berlin Film Festivali’nde gösterilecek olan “Don't Worry, He Won't Get Far on Foot” filmiyle gündeme gelen usta oyuncu, DC Comics'in ikonik kötü adamı Joker'i canlandırabilir.

Variety'de yer alan habere göre usta oyuncu rolü kabul etti. Ünlü oyuncunun geçmişte süper kahraman filmlerine pek de sıcak bakmadığı düşünülürse, bu büyük bir değişim diyebiliriz. Phoenix 2010 yılında Yenilmezler'in Hulk'ını canlandırması için düşünülen favori isimdi ancak rolü reddetmişti. Marvel'ın Doktor Strange'ini canlandırması için de uzun süre ikna çabaları sürmüş ancak oyuncu kabul etmemişti. Marvel'ın ardından DC de şansını denemiş ve "Batman v Superman: Dawn of Justice" filminde Lex Luthor rolü için oyuncuya teklif götürmüştü. Ancak Phoenix bu rolü de reddetmişti.

Felekten Bir Gece'nin yönetmeni Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturacağı filmin yapımcılığını ise usta yönetmen Martin Scorsese üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Phillips'le birlikte "8 Mil"in senaristi Scott Silver üstlenecek. Joker rolü için Phoenix'ten önce düşünülen isim ise Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio idi. Ancak yönetmen Phillips sık sık rolün Joaquin Phoenix'in olmasını istediğini dile getirmişti.

1980'lerin Gotham City'sinde geçecek olan film büyük ihtimalle şehrin suç dünyasını gözler önüne seren cesur ve sert bir film olacak. DC Comics ve Warner Bros. işbirliğinin henüz adı konulmamış olan yeni markasının ilk filmi olacak olan solo Joker filmi, DC Comics sinematik evrenini genişletecek ve karakterleri canlandıracak yeni oyuncularla yeni hikayeler oluşturacak olan bir serinin ilki olacak.

Daha önce Heath Ledger, Jack Nicolson ve Jared Leto gibi isimler tarafından ikonikleştirilen karakter bakalım bu kez nasıl bir imaja sahip olacak...