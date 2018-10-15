Ünlü oyuncu palyaço kılığında sokaklarda!

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı The Joker filminin çekimleri ABD’nin Newark şehrinde dolu dizgin devam ediyor. Sinemaseverlerin karşısına Joker rolüyle çıkmaya hazırlanan Joaquin Phoenix’i filmdeki makyajıyla tanımak neredeyse imkansız.
43 yaşındaki Phoenix, palyaço kostümüyle sokak çekimlerinde görüntülendi. ABD'li oyuncu, palyaço makyajıyla tanınmaz haldeydi. Yönetmenliğini Todd Phillips’in, yapımcılığını Martin Scorsese’nin üstlendiği, Scorsese’nin King of Comedy ve Taxi Driver’ından ilham alan filmde, Joker’in Joker olmadan evvelki hali gösterilecek. Arthur Fleck karakterine hayat veren Phoenix, başarısız bir komedyeni canlandırıyor.
Grafik roman The Killing Joke'tan uyarlanacak olan filmde Joker’i; şakalarına gülünmeyen ve fakirlikle mücadele eden bir komedyenden, başına gelen talihsiz olaylar sonucu delirerek Gotham’da terör estiren Joker’e dönüşümünü izleyeceğiz. Filmin 4 Ekim 2019’davizyona girmesi planlanıyor.