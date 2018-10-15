Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
15 Ekim 2018 12:03

Ünlü oyuncu palyaço kılığında sokaklarda!

Joaquin Phoenix, çekimleri devam eden Joker filmi için palyaço kılığına girdi.


Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı The Joker filminin çekimleri ABD’nin Newark şehrinde dolu dizgin devam ediyor. Sinemaseverlerin karşısına Joker rolüyle çıkmaya hazırlanan Joaquin Phoenix’i filmdeki makyajıyla tanımak neredeyse imkansız.


43 yaşındaki Phoenix, palyaço kostümüyle sokak çekimlerinde görüntülendi. ABD'li oyuncu, palyaço makyajıyla tanınmaz haldeydi. Yönetmenliğini Todd Phillips’in, yapımcılığını Martin Scorsese’nin üstlendiği, Scorsese’nin King of Comedy ve Taxi Driver’ından ilham alan filmde, Joker’in Joker olmadan evvelki hali gösterilecek. Arthur Fleck karakterine hayat veren Phoenix, başarısız bir komedyeni canlandırıyor.



Grafik roman The Killing Joke'tan uyarlanacak olan filmde Joker’i; şakalarına gülünmeyen ve fakirlikle mücadele eden bir komedyenden, başına gelen talihsiz olaylar sonucu delirerek Gotham’da terör estiren Joker’e dönüşümünü izleyeceğiz. Filmin 4 Ekim 2019’davizyona girmesi planlanıyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir