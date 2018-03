Ünlü oyuncu Peter Vaughan hayatını kaybetti

Game of Thrones hayranlarının dizideki rolü bittikten sonra bile sevgi ve saygı gösterdiği Maester Aemon rolüyle tanınan Peter Vaughan'ın 93 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere'de uzun yıllar devam eden Porridge ve Citizen Smith isimli dizilerde de önemli roller üstlendikten sonra Game of Thrones'ta rol almıştı.









BBC, Vaughan'ın menajeri Sally Long-Innes tarafından yapılan açıklamayı duyurdu: "Üzülerek belirtmek isteriz ki, Peter Vaughan bu sabah yaklaşık olarak 10.30'da hayatını kaybetti. Ailesinin yanında olduğu bir sırada, huzur içinde vefat etti."

1923 yılında doğan oyuncu, 1960'lı yıllarda büyük bir popülerlik yakaladığı film ve televizyon dizilerinde rol aldı. Beşinci sezonda yine oldukça geç yaşta ölen Maester Aemon'u canlandırdığı Game of Thrones'tan önce de Christopher Eccleston'un Our Friends in the North isimli yapımında rol alarak buradaki rolüyle BAFTA adaylığına hak kazanmış, Porridge'de ise Harry Grout isimli bir kötü karaktere can vererek büyük ilgi toplamıştı.