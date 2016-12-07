Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
7 Aralık 2016 11:07

Ünlü oyuncu Peter Vaughan hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisiyle tanınan Peter Vaughan, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Game of Thrones hayranlarının dizideki rolü bittikten sonra bile sevgi ve saygı gösterdiği Maester Aemon rolüyle tanınan Peter Vaughan'ın 93 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. İngiltere'de uzun yıllar devam eden Porridge ve Citizen Smith isimli dizilerde de önemli roller üstlendikten sonra Game of Thrones'ta rol almıştı.




BBC, Vaughan'ın menajeri Sally Long-Innes tarafından yapılan açıklamayı duyurdu: "Üzülerek belirtmek isteriz ki, Peter Vaughan bu sabah yaklaşık olarak 10.30'da hayatını kaybetti. Ailesinin yanında olduğu bir sırada, huzur içinde vefat etti."
1923 yılında doğan oyuncu, 1960'lı yıllarda büyük bir popülerlik yakaladığı film ve televizyon dizilerinde rol aldı. Beşinci sezonda yine oldukça geç yaşta ölen Maester Aemon'u canlandırdığı Game of Thrones'tan önce de Christopher Eccleston'un Our Friends in the North isimli yapımında rol alarak buradaki rolüyle BAFTA adaylığına hak kazanmış, Porridge'de ise Harry Grout isimli bir kötü karaktere can vererek büyük ilgi toplamıştı.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir