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Sinema>  Sinema Haberleri
22 Ekim 2018 09:18

Ünlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafı

Game of Thrones dizisinde Tyrion Lannister karakterine hayat veren Peter Dinklage, Grinin Elli Tonu filmine katkısıyla ilgili bir itirafta bulundu.


Televizyon tarihine damga vuran Game of Thrones dizisinin sevilen oyuncusu Peter Dinklage, erotik dram filmi Grinin Elli Tonu serisinin başrol oyuncusu Jamie Dornan’a, rolüne hazırlanırken rol arkadaşı Dakota Johnson taklidiyle yardım ettiğini itiraf etti. Stephen Colbert’in The Late Show adlı televizyon programına katılan 49 yaşındaki Amerikalı oyuncu, yeni filmi My Dinner With Hervé’deki rol arkadaşı Jamie Dornan hakkında konuştu.


Aynı adlı kitaptan beyaz perdeye uyarlanan Grinin Elli Tonu serisinde başrolde yer alan Jamie Dornan’la My Dinner With Hervé'de birlikte rol alan Dinklage, Grinin Elli Tonu filminin perde arkasında yaşanan ve bugüne kadar kimsenin bilmediği bir hikayeyi anlattı. Dinklage, Grinin Elli Tonu serisinin 2018’de vizyona giren devam filmi Özgürlüğün Elli Tonu’nun bazı sahnelerini yeniden çekmek zorunda kalan Jamie Dornan’a yardım ettiğini anlattı.



Dinklage, “Soyunma odasında senaryo okuyordum. Jamie’nin, Elli Ton’dan bazı sahnelerinin yeniden çekileceğini öğrenince ona repliklerini ezberlemesinde yardımcı oldum” dedi. Dinklage, “Jamie’nin karşısında Dakota Johnson’ın repliklerini okudum. Sadece bir arkadaşıma ezber yapması için yardım ettim. Yaptım bunu. Gerçekten yaptım” şeklinde konuştu. Game of Thrones hayranlarıyla Fifty Shades hayranlarını kıyaslayan Dinklage, “Game of Thrones hayranları çok özel ve güzel. Fifty Shades hayranlarınınsa sorunları var. Bence tümü bastırılmış meseleler...” dedi.


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