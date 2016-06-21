21 Haziran 2016 09:37 Ünlü oyuncuların sansasyon yaratan ayrılıkları Özellikle magazin dünyasını bir süre işgal eden aktörler özel hayatlarıyla da ön plana çıkıyordu. Ayrılıkları sansasyon yaratmış bazı ünlü oyuncuları listeledik.

Nurgül Yeşilçay - Cem Özer





Melekler Adası adlı filmin setinde tanışarak aşk yaşayan ve sonunda herkesi şaşırtarak evlilik kararı alan ikili 2010'da boşanarak yine herkesi şaşırtmıştı. Boşanmaları üzerine birçok dedikodu çıkan ikilinin özellikle ayrıldıktan sonra Nurgül Yeşilçay'ın 'Cem ile hala sevişebiliyoruz' açıklaması kafalardaki soru işaretlerinin fazlalaşmasına sebep olmuştu. İkilinin bir de çocuğu var.







Kate Moss - Johnny Depp





Birçok insanı kıskandıran ilişki ünlü oyuncu Johnny Depp ve birçok insanın güzelliğiyle başını döndüren ünlü manken Kate Moss... Defalarca ayrılıp barışsalar da bir türlü ilişkileri bitmeyen ikilinin söylentilere göre kesin olarak ayrılmasının sebebi çocuk sahibi olmayı çok isteyen Johnny Depp'den habersiz kürtaj yaptırmış olması. Bu durumun ardından ayrılan iki çift zor yıllar yaşamış uyuşuturucu ve içki batağına hatta intihar teşebbüslerine bile kalkışmış olsalar da daha sonra b udurumu kabullenip yeni hayatlarına ayrı ayrı başlamışlardı.



Bradley Cooper - Irina Shayk





Sansasyon yaratan ayrılıklardan en tazesi de kuşkusuz Bradley Cooper-Irina Shayk ilişkisi oldu. Daha önce dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilişkisi olan ancak annesi yüzünden ayrıldığı düşünülen Shayk Bradley ile yeni bir geleceğe tam yelken açmıştı ki iddialara göre yine olaya yakışıklı oyuncunun annesi dahil olmuş ve ilişkileri henüz 1 yılı geçmeden sona ermişti. Ayrılıktan pek fazla etkilenmediği düşünülen güzel modelin meslektaşı Stephen James ile yakınlaştığı da haberler arasında.



Ben Affleck - Jennifer Garner







Hollywood tarihinin en mutlu çiftlerinden biri olarak adlandırılan bu ikili geçen yıl aldıkları şok bir kararla ilişkilerini bitirdiklerini açıklamışları. Yaklaşık 10 yıllık ilişkleri olan ikilinin ilişkisi Ben Affleck'in çocuklarına bakması için tuttuğu dadı Christine Ouzounian'la yasak ilişki yaşadığı için sonlandı. Önce dadıyı işten çıkaran Garner aldından başarılı oyuncudan boşanma kararı aldı. Bu durum Ben Affleck'i uzun süreli bir depresyona sokmuştu.