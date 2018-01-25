Ünlü seri katil Ted Bunny'e Zac Efron hayat veriyor

Disney'in sevimli çocuğu büyüdü, Hollywood filmlerinin baş karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Bir seri katili canlandıracağı filmin kadrosu ise büyümeye devam ediyor. Westworld'ün güzel yıldızı Angela Sarafyan filmin kadrosuna dahil oldu ve Joanna isimli bir karaktere hayat verecek.

Gerçek bir seri katilden esinlenerek çekilenExtremely Wicked, Shockingly Evil And Vile'da Ted Bunny'nin hikayesi anlatılacak. Ve ünlü seri katili canlandıracak olan Zac Efron, bu filmin yanı sıra Dwayne Johnson’la birlikte Baywatch’ta karşımıza çıkacak. Ayrıca halihazırda Michael Gracey’nin yönettiği The Greatest Showman’de Hugh Jackman ve Michelle Williams’la birlikte rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Joe Berlinger'in oturduğu filmin senaryosunu ise Michael Werwie kaleme aldı. Filmin senaryosu en iyi çekilmemiş senaryoları derleyen Black List'te yer alıyordu.