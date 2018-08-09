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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Ağustos 2018 11:06

Ünlü yönetmenden gündem yaratacak sözler

Fransız basınına konuşan Nuri Bilge Ceylan'dan dikkat çeken sözler.


Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da ve Kış Uykusu gibi filmleriyle uluslararası üne sahip yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Türkiye'nin son yıllardaki siyasi atmosferi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.


Fransız medyası ile görüşen Ceylan "Sanki Türkiye büyük bir bıçakla ikiye bölünmüş gibi" dedi ve son yıllarda artan kutuplaşmanın Taksim Gezi Parkı eylemleriyle daha da derinleştiğini sözlerine ekledi. Ceylan, son seçimlerle beraber Gezi'deki kutuplaşmanın yeninden ortaya çıktığını düşünüyor.


Fransız medyasına konuşan ödüllü yönetmen, gazetecinin Türkiye’de kısıtlanan basın özgürlüğüne atıfta bulunarak, "Gazetecilerin görevini artık sanatçıların mı üstlenmesi gerekir" sorusuna ise 'belki' yanıtını vermekle yetindi.


Türkiye'de sanatını icra etmekte herhangi bir engel hissetmediğini belirten Ceylan, bunun herkes için geçerli olmadığının altını çiziyor.


Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı' Fransa'da gösterime girdi


Nuri Bilge Ceylan’nın Cannes Film Festivali'nde gösterilen ve büyük beğeni toplayan Ahlat Ağacı’nın Fransa’da gösterime girdi.


Ahlat Ağacı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceylan son eseriyle amacının Türkiye'nin gündemini anlatmak olmadığı, sadece ülkede önde çıkan genel tabloyu yansıtmak istediğini ifade ediyor.


"Filmlerim soyut olduğu için tepki çekmiyor"


Filminde yer alan karakter ve olayların ülkedeki geçeklerden esinlendiğine dikkat çeken yönetmen, faklı görüşleri dolaylı yollardan anlatmayı çalıştığını belirtiyor. Yönetmen, bir günah keçisi göstermeden, her karakterin dünyayı nasıl gördüğünü göstermeye çalıştığını ifade ediyor.


Eserlerinde işlediği konuları, daha çok soyut biçimde ele aldığına dikkat çeken yönetmen, dolaylı yollardan mesaj ilettiği için filmlerinin ülkede rahatsızlığa yol açmadığını belirtiyor.

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