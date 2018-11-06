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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Kasım 2018 15:03

Ünlülerden çağrı: “Sesinizi duyurun”

ABD düzenlenen ara seçimler için ünlü isimler seferber oldu.


Yıldız isimler seçimin önemine dikkat çekmek için özellikle gençlere oy kullanma çağrısı yaptı. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Madonna gibi pek çok ünlü, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla çeşitli duyurular yaptı. Once Upon A Time InHollywoodfilmiyle beyazperdeye gelmeye hazırlanan Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt,hazırladıkları video ile ABD vatandaşlarını oy kullanmaya davet etti. DiCaprio, “Bu, hayatımızın en önemli seçimi olabilir. Hepinizi sandıklara gitmeye ve sesinizi duyurmaya davet ediyorum” dedi.


Şarkıcı Madonna Twitter hesabından "Oy verin" mesajı paylaştı. “Sevsek de sevmesek de hepimiz aynı gemideyiz” ifadelerini kullandı.



Oyuncu Natalie Portman da Barack Obama'nın "Nasıl kazanırız" isimli videosunda oy kullanmanın neden önemli olduğunu anlattı. Böylelikle Trump karşıtı olduğunu gösterdi ve “6 Kasım'da sesimizi duyuralım” dedi.


Şarkıcı Taylor Swift, arkadaşları ve takipçilerinden gelen "Neden oy kullanmalıyız?" temalı video mesajları paylaştı. Swift, “Son iki yılda yaşanan olayların ardından" görüşlerini açıklamak konusunda tereddüt etmediğini söyleyerek, "Oyumu her zaman hak ettiğimizi düşündüğüm insan haklarını koruyacak ve onun için savaşacak adaya vereceğim" demişti. Swift, Demokratlara oy vereceğini açıklamasıyla ilk kez politik görüşünü paylaşmıştı.


Oyuncu Ryan Reynolds kendisi gibi oyuncu olan eşi Blake Lively ile birlikte oy verdiklerini gösteren bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.



Şarkıcı Rihanna, Instagram hesabında "Bu seçimde tarih yazmak elinizde" mesajını paylaştı ve Florida için siyahi demokrat aday Andre Gillum'u desteklediğini duyurdu.


Rihanna, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi şarkısını seçim kampanyasında kullandığını hatırlatan bir gazeteciye yanıt olarak "Bu çok uzun sürmeyecek. Beni ve beni sevenleri trajik seçim mitinglerinizde kullanamazsınız” ifadelerini kullandı.



Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber da Instagram hesabından Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt'in videosunu paylaşarak hayranlarını oy kullanmaya çağırdı.


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