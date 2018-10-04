Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü

Her hareketleri manşet olan, giydikleri günlerce konuşulan ünlü isimleri çok az kişi yakından görebiliyor. Instagram'da ssstructure isimli bir kullanıcı ünlülerin yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflarını yayınlıyor. Ve yayınladığı fotoğraflardaki detaylar, hepimizin aklındaki ünlü profilini alaşağı ediyor. Ünlülerin makyajla bile kapatılamayan kusurları bu fotoğraflarda daha da ortaya çıkıyor. Gelin birlikte ünlü isimlere biraz daha yakından bakalım.
Jennifer Aniston
Angelina Jolie
Zooey Deschanel
Cameron Diaz
Penelope Cruz
George Clooney
Bruce Willis
Bradley Cooper
Demi Moore
Al Pacino
Johnny Depp
Hilary Swank
Eva Longoria
Julia Roberts
Anne Hathaway
Jennifer Lawrence