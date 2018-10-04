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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Ekim 2018 15:43

Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü

Beyazperdede televizyonlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin yakın çekim fotoğraflarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!


Her hareketleri manşet olan, giydikleri günlerce konuşulan ünlü isimleri çok az kişi yakından görebiliyor. Instagram'da ssstructure isimli bir kullanıcı ünlülerin yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflarını yayınlıyor. Ve yayınladığı fotoğraflardaki detaylar, hepimizin aklındaki ünlü profilini alaşağı ediyor. Ünlülerin makyajla bile kapatılamayan kusurları bu fotoğraflarda daha da ortaya çıkıyor. Gelin birlikte ünlü isimlere biraz daha yakından bakalım.


Jennifer Aniston



Angelina Jolie



Zooey Deschanel



Cameron Diaz



Penelope Cruz



George Clooney



Bruce Willis



Bradley Cooper



Demi Moore



Al Pacino



Johnny Depp



Hilary Swank



Eva Longoria



Julia Roberts



Anne Hathaway



Jennifer Lawrence



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