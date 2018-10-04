Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü

Her hareketleri manşet olan, giydikleri günlerce konuşulan ünlü isimleri çok az kişi yakından görebiliyor. Instagram'da ssstructure isimli bir kullanıcı ünlülerin yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflarını yayınlıyor. Ve yayınladığı fotoğraflardaki detaylar, hepimizin aklındaki ünlü profilini alaşağı ediyor. Ünlülerin makyajla bile kapatılamayan kusurları bu fotoğraflarda daha da ortaya çıkıyor. Gelin birlikte ünlü isimlere biraz daha yakından bakalım.

Jennifer Aniston

Angelina Jolie

Zooey Deschanel

Cameron Diaz

Penelope Cruz

George Clooney

Bruce Willis

Bradley Cooper

Demi Moore

Al Pacino

Johnny Depp

Hilary Swank

Eva Longoria

Julia Roberts

Anne Hathaway

Jennifer Lawrence