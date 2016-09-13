Unutulmaz bayram filmleri

Kurban Bayramı geldi çattı. Bir iki gün bayramlaşmanın ardından evimizde oturacağımız tatil günleri oluyor ve bu tatil günlerinde televizyon kanallarını karıştırırken mutlaka karşımıza Yeşilçam'dan tanıdığımız filmler çıkıyor. Sizler için Kurban, Ramazan farketmeden her bayram yayınlanan bazı yeşilçam filmlerini listeledik.







Selvi Boylum Al Yazmalım









Gelelim Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Atıf Yılmaz tarafından yönetilen, başrollerinde Kadir İnanır ve Türkân Şoray'ın oynadığı, 1977 tarihli Selvi Boylum Al Yazmalım'a... Koca bir neslin hafızalarına kazınan filmde İlyas ve Asya'nın arasındaki tatlı sert romantik ilişki birçok insanı etkisinde bırakmıştır. Ünlü 'Seviyorum de' repliği ve ardından gelen tokat sahnesi unutulmaz sahneler arasında gösterilir. Bir kamyon şöforü ve köylü kızı arasında geçen bu hikayede komik unsurlar olduğu kadar da duygusallık ağır basıyor.







Neşeli Günler









Bir diğer vazgeçilmezler kuşkusuz Adile Naşit ve Munir Özkul karı koca olduğu hem eğenceli hem de aile hakkında nasihat veren filmlerdiri. Neşeli günler 1978 yapım Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy'un yönettiği filmin konusu: eskiden karı koca olan Kazım Bey ve Saadet Hanım'ın turşunun neyden yapıldığı konusunda tartışmaları sonucunda ayrılmaları ve çocuklarının büyüdükten sonra bu ikiliyi yeniden bir araya getirme çabaları konu alınıyor. Filmin başrollerinde ayrıca Şener Şen, Ayşen Guruda, Oya Aydoğan ve İhsan Yüce gibi yeşilçamın usta oyuncuları bulunuyor.







Gülen Gözler









Bu kez Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği Gülen Gözler filminde yine Münir Özkul ve Adile Naşit ikilisini karı koca olara görüyoruz. Bir inşaat işçisi olan Yaşar Usta ve eşi Nezaket'le erkek isimleri olan beş kızıyla yaşadığı bir takım olaylar anlatılır. Özellikle filme Vecihi karakteriyle Şener Şen ayrı bir hava katmıştır. Bu oyuncuların yanı sıra filmde Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Melih Kibar gibi isimler de yer alıyor.







Aile Şerefi









Senaryosunu Sadık Şendil, Suphi Tekniker ve Orhan Aksoy'un yazdığı ve yine Orhan Aksoy'un yönettiği 1976 dram türündeki film dönemin unutulmazları arasında. Şimdilerde de sık sık gösterilen filmde namusuyla para kazanmaya çalışan gelir seviyesi düşük bir ailenin genç kızına musallat olan genç ve kötü kalpli bir adamla uğraşılması anlatılıyor. Rıza ve Emine olarak yine karı koca rolünde Münir Özkul ve Adile Naşit bulunurken onlara Ayşen Gruda, Şevket Altuğ,Itır Esen ve Mahmut Cevher gibi isimler eşlik ediyor.







Hababam Sınıfı









Rıfat Ilgaz'ın oluşturduğu Hababam Sınıfı serisi Türk sinema tarihinin unutulmaz güldürü filmleri arasında yer alır. Yediden yetmişe ismine hepimizin aşina olduğu filmin birçok serisi çekilirken son olarak Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin yer aldığı jenerasyon çekildi. Bayramda genelde her ne kadar yeni seri gösterilse de Hababam Sınıfı'nı Hababam Sınıfı yapan kuşkusuz Mahmut Hocalı, İnek Şaban'lı Güdük Necmi'li ve Damat Ferit'li olan jenerasyonuydu.







Kapıcılar Kralı









Biraz da Kemal Sunal filmlerine gelelim. Elbette kendisinin filmlerini saymak ve övmekle bitmez ancak 10 maddelik bir listede kendisinin genelde bayramlarda en fazla vizyona konulan 2 filmini ekledik. Bunlardan biri de yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği Kapıcılar Kralı. Sokak yaşamı ve toplumsal ilişkileri çok iyi gözlemleyen film özellikle karakterler ve oyunculuk bakımından oldukça üst seviyede. Filmin başrolündeki Kemal Sunal saf görünüşlü cin fikirli kapıcı Seyit rolünde karşımıza çıkıyor.







Çöpçüler Kralı









Zeki Ökten'in bir başka unutulmaz yapımlarından olan Çöpçüler Kralı, yine toplumsal ilişkileri ve sokak yaşamını çok iyi şekilde anlatırken özellike insan ilişkilerinde statü belirleyen para ve konum gibi unsurlar çok iyi işleniyor.Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar özellikle Apti rolündeki Kemal Sunal'a takan Zabıta Memuru rolündeki Şener Şen üzerine Apti'nin evlenme hayalleri kurduğu evlere gündelikçi temizliğe giden Hacer'e göz koyar. Bu oyuncuların haricinde filmde, Erdal Özyağcılar,İhsan Yüce, İlyas Salman gibi isimler de bulunuyor.







Delisin









Ergin Orbey'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği 1975 yapım film bayramların vazgeçilmez Türk filmleri arasında. Başrollerinde Türk Sineması'nın yakışıklı oyuncusu Tarık Akan ve sürekli olarak Gülşen Bibikoğlu'na benzetilen Necla Nazır bulunuyor. Senaryosu oldukça eğlenceli olan ve bir fotoğraf stüdyosunda yaşanan sıradışı olayların yanı sıra ortaya çıkan aşk anlatılırken 'ah kalbim ben senden çok çektim' şarkısı jeneriklere girerek günümüze kadar hafızlardan silinmemiştir.







Ayşecik









Hikayesi Kemalettin Tuğcu'ya ait olan Ayşeçik serisi 14 filmden oluşurken bu filmlerin hepsinde Ayşecik ve Ayşe rollerinde Zeynep Değirmencioğlu bulundu. senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu, Memduh Ün ve Ertem Göreç'in yazdığı, Memduh Ün'ün yönettiği film unutulmaz Yeişlçam klasikleri arasında olmakla birlikte bayramlarda da televizyon kanallarının vazgeçilmezi konumunda.







SELİM GERÇEKER