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Sinema>  Sinema Haberleri
4 Aralık 2017 09:10

Unutulmaz sahneleri yeniden canlandırdılar

Ünlü komedi programı The League of Gentlemen'in oyuncuları, ünlü filmlerin meşhur sahneleri için objektif karşısına geçti.

BBC'de 1999 - 2002 yılları arasında yayınlanan popüler komedi progmamı The League of Gentlemen, Noel'e özel çektiği bir bölüm ile ekranlara geri dönüyor.

Ekip, ekranlara geri dönmelerini ise Empire dergisi için ünlü filmlerin meşhur sahnelerini yeniden canlandırdıkları ilginç bir fotoğraf çekimiyle kutluyor.


Programın ünlü karakterleri Tubbs ve Edward ilk olarak Rose DeWitt Bukater ve Jack Dawson kılığına giriyor.


İkili, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet olup Titanic'in meşhur sahnelerinden birini tekrar canlandırıyor.


Oyuncular bu kez de American Beauty filmindeki bir sahneyle okuyucuların karşısına çıkıyor.

Programın ünlü Aunt Val (Val Hala) karakteri, oyuncu Mena Suvari'nin yerine geçerek güller içindeki meşhur sahneyi tekrar çekiyor.



Oyuncular Reece Shearsmith, Steve Pemberton, Mark Gatiss and Jeremy Dyson'ı yaklaşık 20 yıl aradan sonra bir araya getirecek The League Of Gentlemen programı üç yeni bölüm halinde ekranlardaki yerini alacak.
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