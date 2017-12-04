Unutulmaz sahneleri yeniden canlandırdılar

BBC'de 1999 - 2002 yılları arasında yayınlanan popüler komedi progmamı The League of Gentlemen, Noel'e özel çektiği bir bölüm ile ekranlara geri dönüyor.



Ekip, ekranlara geri dönmelerini ise Empire dergisi için ünlü filmlerin meşhur sahnelerini yeniden canlandırdıkları ilginç bir fotoğraf çekimiyle kutluyor.







Programın ünlü karakterleri Tubbs ve Edward ilk olarak Rose DeWitt Bukater ve Jack Dawson kılığına giriyor.



Programın ünlü karakterleri Tubbs ve Edward ilk olarak Rose DeWitt Bukater ve Jack Dawson kılığına giriyor.



İkili, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet olup Titanic'in meşhur sahnelerinden birini tekrar canlandırıyor.



İkili, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet olup Titanic'in meşhur sahnelerinden birini tekrar canlandırıyor.