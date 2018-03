Unutulmaz sahneleri yeniden canlandırdılar

BBC'de 1999 - 2002 yılları arasında yayınlanan popüler komedi progmamı The League of Gentlemen, Noel'e özel çektiği bir bölüm ile ekranlara geri dönüyor.



Ekip, ekranlara geri dönmelerini ise Empire dergisi için ünlü filmlerin meşhur sahnelerini yeniden canlandırdıkları ilginç bir fotoğraf çekimiyle kutluyor.





Oyuncular Reece Shearsmith, Steve Pemberton, Mark Gatiss and Jeremy Dyson'ı yaklaşık 20 yıl aradan sonra bir araya getirecek The League Of Gentlemen programı üç yeni bölüm halinde ekranlardaki yerini alacak.

Oyuncular bu kez de American Beauty filmindeki bir sahneyle okuyucuların karşısına çıkıyor.Programın ünlü Aunt Val (Val Hala) karakteri, oyuncu Mena Suvari'nin yerine geçerek güller içindeki meşhur sahneyi tekrar çekiyor.