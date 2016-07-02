Unutulmaz Türk aşk filmleri

Türk Sineması ortaya çıktığı günden beri komedi ile beraber en fazla aşk filmlerine yönelmiştir. Zengin kız fakir oğlan veya tam ters şekli ile oluşturulan sebaryolar seyirci tarafından artık ezberlenmesine rağmen hala izlenmektedir. Ancak bizim burada listeleyeceğimiz filmlerin içinde bilindik aşk filmleri yok. Genel algıya çok ters giden, hatta bazen sektörel bazda "çöp" sayılan ancak zamanı geldiğinde hakkı ödenen Türk yapımı unutulmaz aşk filmlerini sizin için derledik.





Sevmek Zamanı (1965)

Günümüzde Metin Erksan'ın baş yapıtlarından biri olarak görülen Sevmek Zamanı, o dönemlerde Türkiye'de film piyasası için etin Erksan'ın başına büyük dertler açmıştı. Bu filmden sonra yapımcılar karşısında belini doğrultamadı. Erksan, sürekli çizgi dışı olmayı başarıp nev-i şahsına münhasır bir sinemacı olsa da hiçbir zaman sinemadan iyi bir kazanç elde edemedi. Tasavvufa çok yakın olan bu filmde de bir boya ustası bir resme aşık olur. Tıpkı bir hattat bir nakkaş gibi sanatını icra eden adam gerçek bir insana değil sureti aşık olmuştur. Sureti, gerçeğine karşı değişmeme de bu duruma tasavvufi bir aşk boyutu kazandırır.





Vesikalı Yarim (1968)

"Kötü yola düşmüş" pavyon kadınları, sinemamızın o zamana kadar hatta daha da sonra sürekli şeytan gözü ile baktığı insanlar olmuştur. Evli bir adamın tüm hayatını bitiren bu kadın karakterler Vesikalı Yarim ile net bir kırılmaya girer. Çünkü Türkan Şoray'ın canlandırdığı Sabiha, aşık olduğu adamın evli olduğunu öğrenince "öteki kadınlar" gibi davranmaz. Pavyonda çalışan bir kadının bile aslında "namuslu" olabileceğini gösteren film o zamanlardan bugüne Türk Sinemasının en iyi aşk filmlerinden biri olmuştur. Ayrıca fazla sulandırılmış romantizminden uzaktadır. Bu yönü de onu unutulmaz yapmıştır.





Selvi Boylum Al Yazmalım (1978)

"Sevgi neydi, sevgi emekti." Bu replikle aklımıza kazınan film, sadece dilimize pelesenk edelim diye bu sözleri kullanmamıştır. Bu zamana kadar tutkulu aşkı yücelten filmlerin karşısına emeği koymuştur. Evet aşk tüm insanlar üzerinde güzel etkiler yapar, ancak emeksiz bir sevginin ehemmiyeti ne kadardır? Cengiz Aytmatov'un aynı isimli romanından uyarlanan film de bunu sorgular, "Sevgi neydi?"





Dul Bir Kadın (1985)

1980'lerde alevlenen kadın hareketleri sinemada da etkili olmaya başlamıştı. Artık dizinden altı gösterilmeyen ve öpüşmeyen Türkay Şoray miti yerine yepyeni bir kadın profili çiziliyordu, Müjde Ar. Bazı kesimler tarafından "baldırı çıplak" diye eleştirilen Müjde Ar özgürleşen ve kendi kimliği ile toplumda var olan kadının sinemadaki yansımasıydı. Atıf Yılmaz, yaklaşık bir buçuk saatte beyazperdeye öyle görüntüler yansıtır ki adeta Türkiye'de kadın kimliğinin değişimi bu kısıtlı sürede özetlenmiş olur. "Dul bir kadın" olan Müjde Ar'ın hem kendinden küçük bir adamla geçirdiği vakitler hem de kadın kadına girdiği ilişki, bu özgürleşmenin doruklara vardığı kısımlardır.





Ağır Roman (1997)

70'li yılların İstanbul'u... Artık İstanbul büyük binaların, iş merkezlerinin mekanı bir metropoldür. Ancak bu metropolün arka sokakların ağdalı yaşamın kendi içinde görmek istemediği "ötekiler" nasıl bir yaşam sürmektedir. Metin Kaçan'ın romanından uyarlanan film de tam olarak bu yaşamı konu edinmektedir. Kabadayılardan polislere, hayat kadınlarından tamircilere karşınızda nam-ı diğer "Kolera Sokağı". Yalnız İstanbul'un tüm hastalığını barındıran sokakta toz pembe aşk hikayeleri de yoktur. Duyabileceğiniz en romantik cümle kafayı çekmiş çırak Salih'in (Okan Bayülgen) Tina'ya (Müjde Ar) söylediği "Tapıyorum sana, hastayım..." sözleridir.





Kader (2006)

Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filmi ile çapraz hikayelere sahip olan Kader, aşk mevzusunu daha da "saplantılı" hali ile ele aldığı için listemize bu filmi eklemeyi uygun gördük. Beyazperde, binlerce aşka ev sahipliği yapmasının yanında muhtemelen Bekir (Ufuk Bayraktar) gibi bir aşığa zor rastlamıştır. Ailesi tarafından belirlenmiş Kader'ini bir kenara atıp sevdiği kadın peşinden "dağ bayır" demeden giden adam, gerçekleşmeyeceğine emin bir sevdaya kurban eder ömrünü. Fazlası ile sert bir adamın bir kadın karşısındaki acizliği de herhalde filmi unutulmaz yapan bir başka özelliğidir.





Issız Adam (2008)

Türk izleyicisi geçmişten beri melodramları izleyerek büyüdü. Herkes artık aşk filmlerinin nasıl seyredeceğini senaristler kadar iyi biliyor. Ancak sinemamızın son dönemlerindeki en başarılı yönetmenlerinden Çağan Irmak, seyircinin hiç bakmadığı bir açıdan modern bir ilişkiyi konu ediniyor. Zamanında filme getirilen onlarca eleştiriye rağmen Issız Adam, Türk Sinemasının gelmiş geçmiş en önemli aşk filmlerinden biri olacak.





Uzak İhtimal (2009)

Türk Sineması, sevgililerin birbirine cıvık cıvık bir romantizm ile binlerce kez "seni seviyorum" dediği aşk filmleri ile doludur. Bu durum yavaş yavaş sinemadan uzaklaşmaya başlasa da TV dizileri bu "virüsü" kapmışa benziyor. Uzak İhtimal ise bu sulandırılmış romantizmden kendini tamamen kurtarmıştır. Tabi bir müezzin ve rahibenin aşk öyküsü bol diyaloga dayanamazdı. Ancak onun başarısı sadece din temelli karakterleri konu edinmesi ile değil, saf hali ile aşkı çok naif bir dille ele almasından kaynaklanıyor.



AHMET TOĞAÇ