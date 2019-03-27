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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Mart 2019 15:42

Us filmi rekor kırdı!

Jordan Peele'nin unutulmazları arasına girecek olan Us, bir korku/gerilim filminin açılış hafta sonunda elde ettiği en yüksek gişe hasılatı rekorunu kırmayı başardı.

Korku ve gerilim filmleri, gişe konusunda aksiyon ve macera filmleri ile elbette ki boy ölçüşemezler. Ancak son birkaç yılda ortaya çıkan bazı korku ve gerilim filmleri, orijinal senaryoları ve yaratıcı içerikleri ile seyirciyi gişeye çekmeyi başarıyor. Gişede beklenmedik bir başarı sağlayan korku gerilim yapımları arasına US (Biz) de katıldı.


4.3 milyon dolarlık bütçesiyle 225 milyon dolar hasılat elde etmeyi başaran Get Out (Kapan) filminin de yazarı olan Jordan Peele'nin yeni filmi US (Biz), korku/gerilim türünde şu ana kadarki en iyi açılışı yapan film olarak tarihe geçti. Film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 70.3 milyon dolarlık hasılata ulaşmayı başardı.


WebTekno'da yer alan habere göre, US'tan önceki rekor, geçtiğimiz yıl vizyona giren A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) filmine aitti. Film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 50.2 milyon dolarlık hasılata, toplamda ise dünya çapında 340 milyon dolar hasılata ulaşmayı başarmıştı. US filminin yalnızca 20 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu düşünürsek geliri gerçekten inanılmaz.


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