Usta oyuncu hayatını kaybetti

25. Adana Film Festivali için Adana'da bulunan sevilen oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gece kalp krizi geçiren Yavru, Özel Adana Hastane'sine kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YAKUP YAVRU KİMDİR?
Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı.Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı.
Yakup Yavru ayrıca, “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”, “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.
YAKUP YAVRU'NUN YER ALDIĞI PROJELER
Filmografi
2018 Keloğlan Yeni Masal
2017 Bahtiyar Ölmez (Dizi)
2015 Aşk Yeniden (Dizi)
2014
Yusuf Yusuf
Kardeş Payı
Ankara'nınDikmen'i
2013
Sağ Salim 2: Sil Baştan (Halit)
Kızım İçin
2012
İşler Güçler
Temel İle Dursunİstanbul'da
Alemin Kralı (Dizi) (Sadece 58.bölüm)
Sıkıysa Yakala
Sağ Salim (Halit)
Canım Benim
Yamak Ahmet (Sefer)
2011
Papaz Kimde (Katil Koca)
Komik Bir Aşk Hikayesi (Hamdi)
Papatyam (Balıkçı İrfan)
2010
Gesi Bağları
Papatyam (Balıkçı İrfan)
Geniş Aile (Okul Müdürü)
2009
Satırbaşı
Papatyam (Balıkçı İrfan)
Geniş Aile (Okul Müdürü)
2008
İki Çizgi (Çiftçi)
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Reşit)
Düğün Şarkıcısı (Tonguç)
Destere (Muhtar Haşmet)
Bahtı Kara (Taksici)
Akasya Durağı
2007
Çok Özel Tim (Kamber Karlıova)
Recep İvedik (Cazgır)
Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (4. Heyet Üyesi)
Kutsal Damacana
Kavak Yelleri(Konuk Oyuncu)
Düş Yakamdan (Vakkas)
2006
Unutulmayanlar (Konuk Oyuncu)
Karagöz ve Hacivat (Tuzsuz Delibekir)
Kanlı Hesaplaşma / Silahların Gölgesinde]] (Tefeci)
Hatırla Sevgili (Portakalcı)
Eve Dönüş (Bekçi)
Ah Polis Olsam (Kantinci)
2005
Sen Ne Dilersen (Doktor)
Operasyon Cennet
Memleket Hikayeleri -Eminem(Süleyman)
Cemalim
Beşinci Boyut
Babam ve Oğlum (Kondüktör)
2004
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Taksi Şoförü)
Çemberimde Gül Oya
Yusuf Yüzlü
Yabancı Damat (Hakem)
Melekler Adası (Jinekolog Doktor)
Gizli Dünyalar
Aliye
Kurtlar Vadisi
2003
Parmak İzi
Hayat Bilgisi (Otel Müdürü)
2002
Yarım Elma (Balta)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
Sır Çocukları (Komiser)
Sevgi Ana
Reyting Hamdi
Mihriban
Kınalı Kar
Kurşun Asker (Kaptan)
En Son Babalar Duyar
Ekmek Teknesi (Sünnetçi)
Biz Size Aşık Olduk (Mahalle Muhtarı)
2001
Yeditepe İstanbul (Sahaf)
Savunma (Doktor)
Nisan Yağmuru (Avukat)
Koltuk Sevdası (Bürokrat)
Büyük Adam Küçük Aşk (İETT Biletçisi)
2000
Üzgünüm Leyla (Yargıç)
Üvey Baba (Mafya Babası)
Kurşun Kalem (Köy Muhtarı)
Kimyacı (Öğretmen)
Hemşo (Kahveci Takoz Salih)
1999
Konu Komşu (Baş Komiser)
1998
İkinci Bahar (Tefeci Rıza)
Utanmaz Adam (Berber)
Unutabilsem (Nikah Memuru)
Marziye (Savcı)
1997
Yasemin (Baş Komiser Yrd.)
Kalbimi Kıra Kıra (Gazino Patronu)
Böyle mi Olacaktı (Baş Komiser)
1996
Sevda Kondu (Baş Komiser)
Ekmek (Milletvekili)
Bana Sevgiyi Anlat (Gazino Patronu)