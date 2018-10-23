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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Ekim 2018 14:41

Ustadan büyük destek!

YouTuber’un ünlü grubu Kafalar’ın başrolünde yer aldığı filmde rol alan usta oyuncu Metin Akpınar, 11 yıl aradan sonra setlere döndüğünü, gençlere destek olmak amacıyla bu projede olmak istediğini söyledi.


Aksiyon dolu sahneleri ve birbirinden komik diyalogları ile 7 Aralık’ta sinemaseverleri kahkahaya boğmaya hazırlanan “Kafalar Karışık” sinema filminin çekimleri devam ediyor. 11 yıl aradan sonra “Kafalar Karışık” adlı film ile setlere dönen usta oyuncu Metin Akpınar “Filmin gençlerle olması her şeyden önemli, onlar var diye ben bu filmde rol aldım, sanat da gelecek de onlarla beraber yol alacak” dedi.


Metin Akpınar’ın yanı sıra Perihan Savaş, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları, Türk Pop Müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe ve Funda Arar, sosyal medya üzerinden yayınladığı müzik videoları ile dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın ve sosyal medyanın ünlü YouTuberları “Kafalar Karışık” filminde rol alıyor.ILS Vision adına Erdem Karahan, Burak Uçman ve Kemal Kaplanoğlu’nun yapımcılığında çekilen, Yücel Yolcu’nun yönettiği, Ersin Gök’ün görüntü yönetmenliğini yaptığı, senaryosu Enver Sülük ve Büşra Karahan’a ait “Kafalar Karışık” sinema filmi 7 Aralık’ta büyük sürprizlerle geliyor…


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