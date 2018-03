Uygunsuz içerikli yetişkin dizileri

Cinsellik, şiddet ve daha bir sürü uygunsuz içerikler… Bu içeriklerden gerçekten ne kadar uzak duruyoruz? Ya da soruyu şöyle düzeltelim, bu içeriklerden uzak durmak istiyor muyuz? İnsanların genel algısı, televizyonda böyle şeylerin yayınlanmaması gerektiği yönündedir. Buna karşı olarak da seyircilerin en çok talep gösterdiği yapımlar içinde ne hikmetse bu öğeleri barındırıyor. Bu kavramları bir yandan sevip, bir yandan da onlardan nefret etsek de neticede onlarsız bir dünyada yaşamıyoruz. Bu sebeple bu uygunsuz içeriklikli dizilerden, hem önyargısız hem de ekstra sempati duymadan bahsetmeye çalışalım.





Oz

Her ne kadar yazının başlığındaki “uygunsuz içerik” ibaresi genel okuyucu kitlesi için erotik sahneleri barındırsa da listeye erotizmle giriş yapmayacağız. En azından Oz’da, ana odak erotizm değil. Tamam, itiraf edelim bir takım cinsel ilişkiler var dizide. Ancak dizinin bir hapishane içindeki çeteleri anlattığını düşündüğümüzde bu ilişkilerin “çocuklara kötü örnek olacak” düzeyde yapılmıyor. Çünkü bu hapishanede hiçbir ilişki öyle toz pembe hikayelerle beraber verilen yumuşak bir müzik eşliğinde izlenemez. Daha çok hapishanenin sertliği ve soğukluğu bu sahnelerde devreye giriyor. Tabi cinsel boyutun yanında bir de dizinin şiddet öğesini de unutmamak lazım. Müslümanlardan Neonazilere, Sicilya mafyasından motorcu çetelere uzanan geniş kesimlerin çatışmasına Oz hapishanesinde şahit olmaktayız.





True Blood

Son zamanlarda piyasada önemli bir yer tutan vampir temalı gençlik dizi ve filmlerine rastlamaktayız. Ancak True Blood, bu furyadan kendini biraz daha ayıran bir yapımdır. Tabi dizinin bu çizgi dışı konumu, onun ekrandaki durumuna da yansır. İnsanların ve vampirlerin beraber yaşamaya başladığını bir kasabada geçen dizi, herhalde yoğun kan temasını dengelemek için yoğun cinselliği de hikayesinin içine eklemiş gibi görünüyor. Telepatik güçlere sahip olan bir garson kız ile bir vampirin aşkı ile başlayan hikaye, gelmiş geçmiş en sert ve başarılı vampir hikayesi olmasa da son dönemlerin göze çarpan yapımları arasındaydı.





Shameless

2011’de ekranlara çıktığı günden bu yana belki de televizyonun en uygunsuz yapımlarından biri olan Shameless, listenin en sevilen dizisi olmaya adaydır. Zaten dizinin ismi, (Shameless: Utanmaz) niyetini belli eder niteliktedir. Adeta, “Ben uygunsuz bir hikaye anlatacağım, ona göre ayağınızı denk alın.” der gibi bir hali vardır. Ki bu tercih kesinlikle yargılanamaz. Nasılsa dizinin nasıl ilerleyeceğini önceden taliplerine fark ettiriyor. Böylece diziyi izlemeye başlayan seyirci, otomatik olarak kendisine sunulan “uygunsuz içeriğe” karşı çıkmıyor. Dizinin fikir birliği ile uygunsuz olduğu gerçeği bir yana Shameless, belki de televizyon tarihindeki en eğlenceli yapımlardan birisidir. Henüz bu diziyi izleyen ve “Çok uygunsuzmuş ya izlemeyin, komik de değil.” diyen birine rastlamadık.





Spartacus

Spartacus, son dönemlerin en tartışılan dizilerinden biri olmuştur. Her ne kadar görkemli sahneleriyle seyirciyi ekrana kilitlese de cinselliğin biraz “ucunu kaçırdıklarını” herhalde herkes kabul edecektir. Ancak yine kabul etmemiz gereken bir şey var ki Roma’nın arenalara akın ettiği bu dönemde var olan tek etkinlik gladyatör savaşları değildir. İnanın sinema tarihinde bu dönemin öyle örnekleri var ki Spartacus’te yapılanları birer hiç olarak nitelendirebilirsiniz. Yine de sinemanın belli dönemlerindeki özgürlük, televizyonun bugününden fazladır. Bu sebeple Spartacus’un televizyon ekranlarında gösterdiği uygunsuz sahnelerin, gerçekten uygunsuz olduğunu söyleyebiliriz.





South Park

Yerden bitme birkaç çocuğun yaşantısı ne kadar uygunsuz olabilir ki? Baksanıza şu tatlılığa… Ne yazık ki bu küçük arkadaşlarımıza dair var olan her şey görünenden ibaret değil. Yetişkinler için animasyon tarifini duymuşsunuzdur. İşte South Park, tam da bu terime uygun bir dizi… Rutin hayatları pek de rutin geçmeyen bu gençlerin başına tabi ki olmadık şeyler gelmektedir. Bu maceraların önemli bir kısmının “uygunsuz” oluşu da diziyi listenin başlığına uygun bir hale sokmaktadır. Bu dört arkadaşından başından geçen olaylarda şiddetin, küfrün, cinselliğin bini bir parayken bir de dizinin en ilgi çekici yanlarından biri de farklı mecralara yaptığı göndermelerdir. Dünyaca ünlü şirketlerden siyasilere oradan sinema filmlerine yaptığı atıflar diziyi hem daha eğlenceli hem de daha uygunsuz hale getirmekte. Bir sene önce, 1997’den beri ekranlardaki “uygunsuzluğuna” devam eden yapımın 2019 yılında biteceği açıklanmıştı. Belki televizyondaki bu yetişkin içerikli dizinin biteceğine sevinenler vardır ancak aramızda, böyle düşünen birinin olması epey düşük ihtimal.



AHMET TOĞAÇ