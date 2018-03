Uzun soluklu en iyi 9 dizi

Her biri yıllarca bizleri güldürdü, eğlendirdi bazen aksiyona ve gizeme sürükledi bazen de hüzne boğdu. Bazılarımızın birlikte büyüdüğü ve unutamadığı yabancı dizilerden en etkileyici olanlardan 9 tanesini sizler için derledik.

Yalan Rüzgârı









Orjinal adıyla The Young and the Restless Lee Phillip Bell ve William J. Bell'in yarattığı 1973 ABD yapım pembe dizi olan Yalan Rüzgarı hala hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayı 10899. bölümü çekilen dizinin devamı büyük ihtimal gelecek gibi. Daha çok büyüklerimizin hatırlayacağı bu dizide kadrolar değişse de tadının hiçbir zaman değişmemesi ve büyük bir istikrar yakalaması ayrı bir başarı. Dizi Türkiye'de ilk kez 1989'da TRT 2'de yayınlandı. Daha sonra Star Tv, Show TV ve atv gibi kanallarda da varlığını sürdürdü.



Baywatch









Michael Berk, Gregory J. Bonann ve Douglas Schwartz'ın yarattığı orjinal adıyla Sahil Güvenlik adlı dizi 1989'dan 2001'e kadar devam etti ve 11 sezon sürdü. Oldukça ateşli bir dizi olan ve 90'ların en ilgi çekici dizisi haline gelen Sahil Güvenlik dizinini başrollerinde David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Michael Newman ve Jeremy Jackson gibi isimler yer aldı. Dizide sahil güvenlik'de çalışan insanların maceralarına konuk oluyoruz.



Bizimkiler









1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlan Türk dizisi, televizyon tarihimizin en uzun süren dizisi olarak biliniyor. 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıkan dizide Başaran ailesinin ve apartmanda yaşanan çekirden maceralarına konu oluyoruz. Dizide Savaş Dinçel, Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Rutkay Aziz gibi birçok isim bulunuyor.



Friends









David Crane ve Marta Kauffman'ın yaratıcılığını üstlendiği bir neslin unutmadığı dünyanın en iyi komedi dizileri arasında bulunan ve final bölümü 52.5 milyon milyon kişi tarafından izlenilen Friends uzun soluklu dizi denilince akıllara gelen ilk dizilerden. Monica, Racheal, Phoebe, Joey, Chandler ve Ross'un bulunduğu arkadaş grubunun New York'da yaşadığı hayatı ve birbirlerine duyduğu sevgiyi ve dostluğu anlatan dizi 10 1994'de başlayıp 2004'de sona erdi. Dizinin başrollerinde Courteney Cox , Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc ve David Schwimmer bulunuyor.



The X Files









Gizli Dosyalar adıyla da bilinen The X Files, doksanların en önemli ve en fazla izlenilen bilim kurgu dizilerinden. ilk çıktığı tarihten final olarak belirlenilen bölümüne kadar 8 sezon yayınlanan dizinin bu sene 10. sezonu yayınlandı. Doğaüstü güçlere inana Fox Mulder ve bilimsel açıklamalara kafası daha yatkın olan Dana Scully adlı iki FBI ajanının gizemli suçları çözdüğü dizinin başrollerinde David Duchovny ve Gillian Anderson bulunuyor. Dizinin yaratıcısı ise Chris Carter .



House M.D.









Bir diğer unutulmaz uzun soluklu dizimize geçelim... Başrolünde Hugh Lauire'nin devleştiği kendi yöntemleriyle tıp alanında dehalar yaratan narsist ve sosyopat topal bir doktorun hastanede ekibiyle birlikte iyileştiği hastaları konu alan dizi gerek replikleri gerekse olayları bakımından insan yaşamına dair birçok nasihat veriyor. 8 sezon boyunca Gregory House karakteri ve bastonuyla ekranlarda bizi büyüleyen Hugh Lauire'yi bu dizi sayesinde tanıdık desek yanlış olmaz. Dizide yer alan diğer oyuncular ise Omar Epps, Robert Sean Leonard ve Lisa Edelstein olarak dikkat çekiyor.



Supernatural









Dean ve Sam Winchester kardeşlerin babalarının kayıp olmasından sonra tekrar bir araya gelip Sam'in bıraktığı avcılığa geri dönmesiyle başlıyor. Dizide İki kardeş hayatlarını babaları ile beraber, annelerinin küçükken bir varlığın yakarak öldürmesi sonucu insanları bu gibi varlıklardan korumaya adaması ve verdikleri çaba anlatılıyor. Dizi 11 sezon yayınlarken 2017 için de onay aldı. Başrollerde Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver bulunurken dizinin yaratıcısı da Eric Kripke.



Mad Man









Matthew Weiner tarafından yaratılan Amerikan televizyon drama dizisi 7 sezonluk 95 bölümüyle geçtiğimiz yıl ekranlara veda etti. 7 rakamı belki size biraz olsun az gelebilir fakat Mad Man birçok insanın kalbinde farklı bir yere sahip. Tarzı ve seçimleriyle bir idol haline gelen reklamcı Don Drapper'in hayatına konu olduğumuz dizi 1960'lar Amerika'sında geçiyor. Dizinin başrollerinde Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser ve January Jones gibi isimler dikkat çekiyor.



Dexter









İlk olarak 1 Ekim 2006'da yayınlanmaya başlanılan Dexter dizisi tam 8 sezon sürdü ve ekranlara veda etti. Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter'dan uyarlanan dizi James Manos tarafından televizyona uyarlandı. Annesinin öldürülmesi ile üç yaşında yetim kalan Dexter Morgan Miami polis memuru Harry Morgan tarafından evlatlık olarak alınması ve daha sonra adli tıpta çalışarak suçluları farklı yöntemlerle öldürüp tahlil eden bir katili izliyoruz. Dizinin başrollerinde Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas bulunuyor.







SELİM GERÇEKER