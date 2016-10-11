Yediden yetmişe bu filmlerin serilerinden az bir tanesini de olsa izlemeyenimiz yok. Her birimizin hayatında yer eden film serilerinin bazıları son bulurken bazılarıysa yeni devam filmleri sözü vererek heyecanımıza heyecan katıyor. İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi



Batman









DC Comics'in en önemli karakterlerinden biri olan Batman ilk olarak dizi film ve animasyonlarla televizyon ekranlarında yerini alırken ünlü yönetmen Tim Burton'un ellerinde 4 filmlik fantastik bir seriye dönüşür. İlk iki film olan Batman ve Batman Geri Dönüyor filmlerinin başrolü Michael Keaton oldu. Daha sonre serinin üçüncü filmi Batman Daima'da bu kez Batman Val Kilmer olurken Burton'un son filminde maskeyi bu kez George Clooney taktı. Aradan geçen yılların ardından bu kez Christopher Nolan bir üçleme çekti ve Batman'i Christian Bale oldu. IMDB sıralamasına bakacak olursak en iyi Batman filmi 'Dark Knight' yani Kara Şövalye üçlemesi olurken Batman bu kez Justice League, Dawn Justice ve The Batman filmlerinde Ben Affleck ile hayat buluyor. Bu filmlerin yönetmenlik koltuğundaysa Zack Snyder bulunuyor.



Star Wars









Başlığı görür görmez giriş müziği kafanızda canlanan George Lucas'ın yetmişlerde hayatımıza kattığı ve bir ikona dönüştürdüğü Star Wars serisi iyisiyle kötüsüyle, yenisiyle etkisiyle birçok insanın kalbinde taht kurdu. 70'lerde ilk üçlemeyi bitiren Lucas bu kez 2000'lerde başka bir üçleme ile beyaz perdede yerini aldı. Kronolojik sıralaması bir hayli farklı olan serinin hikayeye göre ilk yılları 2000'lerde çekilen üçleme olarak biliniyor. 2015'de çıkan yeni yani yedinci filmdeyse olayların en sonundan başlanıyor. 8. filmin ise hız kesilmeden çekimleri devam ediyor.



Stark Trek









Mr. Spoke ve Kaptan Kirk'in uzay gemileri Atılgan'la yaşadığı maceraların anlatıldığı Star Trek serisi de eski zamanlardan günümüze kadar gelmeyi başarbilmiş kült serilerden. 1960'lardaki başarılı televizyon serilerinin ardından 70'lerden günümüze tam 13 devam filmi çekilen serinin dizisi daha çok tercih edilse de son yıllarda yapılan sinema filmi eskilere nazaran daha fazla ilgi görüyor.



Terminatör









Arnold Schwarzenegger ile başlayan Terminatör çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. 80'lerin sonunda bir terminatörün robot ordusuna karşı savaşını anlatan serinin sonuncusu geçtiğimiz aylarda izleyicisiyle buluştu. Yönetmenliklerini sırayla James Cameron, (ilk iki film) Jonathan Mostow (Makinelerin Yükselişi), McG (Kurtuluş) ve Alan Taylor (Genisys) yaptığı film, özellikle Arnold jenerasyonuyla izleyiciler tarafından ayrı bir yere sahip. Schwarzenegger'in yanı sıra filmlerde, Christian Bale, Jai Courtney, Linda Hamilton ve Kristanna Loken gibi isimler de yer aldı.





Zor Ölüm - Die Hard









Başrolünde Bruce Willis'in olduğu ve sürekli oyuncuların değiştiği sözde başarısız bir polisin sürekli ABD'yi kurtarmasını anlatan polisiye aksiyon serisi 90'ların başında hayatımıza McClane'in beyaz atleti, kirli gömleği ve kafasından yüzüne doğru akan kanlarla birlikte girdi. 4 serisi aynı adla çıkan filmin sonuncusu 'Başka bir gün öl' pek beğenilmese de ilk kez filmde McClane'in oğluyla da tanışmış oluyoruz.





Yüzüklerin Efendisi - Lord of The Rings









J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya'yı anlattığı romanlarından uyarlanan film aynı Star Wars gibi devam etti. Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü serileriyle hafızamıza kazınan ve dünyanın en iyi üçlemeleri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi serisi Peter Jackson'un yönetmenliğinde Viggo Mortensen, Christopher Lee, Orlando Bloom, Elijah Wood, Cate Blanchett ve lan Mckellen gibi isimlerle zirveyi oynadı. Daha sonra devam filmi olarak yine Jackson yönetmenliğinde olayların daha eskisine gidildi ve Bilbo Baggins'in cüceler ve elflerle yaşadığı maceraların anlatıldığı Hobbit üçlemesi çekildi. İşin acıyan tarafı bir daha herhangi bir orta dünya filmi izleyemeyecek olmamız.





Harry Potter









İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap hâlinde yazılan fantastik roman serisi ve bu kitaplardan uyarlanan film serisi olan Harry Potter serisi sırasıyla Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell ve David Yates tarafından yönetmenliği üstlenildi. Hogwarts büyücülük okulunda Harry Potter, Harmone ve Ron'un maceralarını izlediğimiz serinin başrollerinde Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint yer aldı. Bu oyuncuların yanı sıra John Hurt, Alan Rickman, Tom Felton, Gary Oldman, Michael Gambon, Richard Harris, Robert Pattinson, Ralph Fiennes ve Helena Bonham Carter gibileri de serinin diğer filmlerinde karşımıza çıktı.





Hızlı ve Öfkeli - Fast and Furious









Rob Cohen (1), John Singleton (2), Justin Lin (3–6) ve James Wan'ın yönetmenliğini üstlenen 7 filmden oluşan ve şuan 8. çekilen Hızlı ve Öfkeli serisi özellikle araba ve aksiyon tutkunlarının bir numarası haline geldi. Başrollerinde Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Gal Gadot, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Eva Mendes ve Jason Statham gibi isimlerin yer aldığı filmde sokak yarışlarından büyük soygunlara yolculuk ediyoruz. Başrol Paul Walker'ın ölmesiyle daha da anlam kazanan serinin 8. filmi çekim aşamalarındayken meraklılarını büyük heyecana sokuyor.





X - Men









Profesör X'in mutantları eğitim birer X-men'e dönüştürmesini ve kötü güçlere karşı savaşmasını konu alan X-men filmi Bryan Singer yönetmenliğinde hayatımıza 2000'li yılların başında girdi. Wolverine-Logan karakteriyle tanıdığımız Hugh Jackman her ne kadar bu filmlerin bel kemiği olsa da daha sonra seri bir anda Magneto ve Profesör X'in maceralarının merkezi olduğu bir konuya çekildi. Hugh Jackman, Halle Berry, lan McKellen, Patrick Stewart, James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon ve Jennifer Lawrance gibi isimleri serilerin başrollerinde gördük. Serinin son filmi geçtiğimiz aylarda Kıyamet ismiyle beyaz perdede yerini aldı.







SELİM GERÇEKER