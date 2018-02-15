Vahşiler'den altyazılı fragman var

Oscar'lı şekil değiştirme ustası Christian Bale bu kez vahşi topraklarda! "Savaş bir adama ne yapar, haberin bile yok" diyen western dram türündeki Vahşiler'den altyazılı teaser yayınlandıSavaş ve şiddetin etkisiyle karakteri sertleşmiş olan ABD süvari subayı Blocker'a, bir Cheyenne savaş şefi ve ailesinin Montana'daki kabile topraklarına geri dönüş yolculuğunda eşlik etme görevi verilir. Blocker hayatı boyunca içinde yaşadığı şiddet dolu hayattan yorgun düşmüş olsa da bu görev onun için oldukça zor olacaktır; zira eşlik ettiği şef yıllar boyunca en büyük düşmanlarından biri olmuş ve birçok arkadaşının hayatını ellerinden almıştır. Ancak kayıplar konusunda şef de en az Blocker kadar payına düşeni almıştır. Tehlikeli topraklardan yola çıkarak, çoğunlukla düşman kabileler, küçük asker grupları ve Cheyenne kabilesinin yaşadığı vahşi ancak etkileyici batıya doğru ilerleyen kafile bu yolda birçok zorlukla karşılaşacaktır. Zorluklar arttıkça, Blocker emirlerini yerine getirirken kendi bağnazlığıyla yüzleşmeye mecbur kalırken, bu yolculuğa bir de ailesinin bir baskında katledildiğine tanıklık eden cesur bir dul kadın da dahil olur...

Oscar ödüllü oyuncu Christian Bale'i başrolüne yerleştiren yeni western filminde, Bale ile daha önce "Kardeşim İçin" filminde de beraber çalışan, "Kara Düzen", "Çılgın Kalp" gibi filmlerin yönetmeni Scott Cooper yapımcı, yönetmen ve senarist görevini üstleniyor. Bale'e başrollerde Wes Studi ve Rosamund Pike eşlik ederken, filmin kadrosunda Peter Mullan, Ben Foster, Adam Beach, Jesse Plemons, Rory Cochrane ve Q’orianka Kilcher gibi isimler yer alıyor.

"Vahşiler" 23 Şubat'ta vizyonda olacak.