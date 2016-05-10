Van Damme’ın kızı da dövüşçü





Jean-Claude Van Damme’ın 25 yaşındaki kızı Bianca Van Varenberg, Bianca Bree olarak tanınıyor. Annesi ise eski vücut geliştirmeci Gladys Portugues. Beş yıl önce Bianca Bree’yi babasının yanında bir film galasında görmüştük, daha sonra ise, bugüne kadar, bir daha karşımıza çıkmamıştı.













Şimdilerde de “Bu işler biraz karışık, birçok kişi yanıma gelip babamı ne kadar sevdiğini söylüyor. Evet bunu duymak güzel, ama benimle bir alakası yok” diyor.



2012’de yaptığı bir açıklamada babasının ismini kullanarak bir şeyler başarmak istemediğini söylemişti Bianca Bree. Ancak şimdilerde, görüşleri değişmiş gibi görünüyor. Birkaç yıl önce bir röportajında “Babamın gölgesi gibi olmak istemiyorum. Sanatçıların çocukları genelde böyle oluyor. Oysa ben sıkıntı yaşamayı her şeye kolayca sahip olmaya tercih ediyorum. Seçmelere gidiyorum mesela” demişti.Şimdilerde de “Bu işler biraz karışık, birçok kişi yanıma gelip babamı ne kadar sevdiğini söylüyor. Evet bunu duymak güzel, ama benimle bir alakası yok” diyor.



Babası Jean-Claude, sektörde dövüş sanatlarının en iyisi konumunda. Bloodsport ve Timecop gibi birçok filmde başrol oynadı. Kızı Bianca da birçok filminde Van Damme’a eşlik etti. Bianca, babasının 1990’lı yıllarda magazin gazetecilerinin önünde geçen hayatının hep dışında kaldı. Van Damme’ın sıkıntılı ve sansasyon dolu günleri, Bianca için ekranda görünme fırsatı değildi.



Babası Jean-Claude, sektörde dövüş sanatlarının en iyisi konumunda. Bloodsport ve Timecop gibi birçok filmde başrol oynadı. Kızı Bianca da birçok filminde Van Damme’a eşlik etti. Bianca, babasının 1990’lı yıllarda magazin gazetecilerinin önünde geçen hayatının hep dışında kaldı. Van Damme’ın sıkıntılı ve sansasyon dolu günleri, Bianca için ekranda görünme fırsatı değildi.



Uzun bir süre de bu böyle gitti. 2008 yılında Jean-Claude Van Damme’ın başrolünü üstlendiği The Shepherd: Border Patrol’de Bianca, Van Damme’ın canlandırdığı karakterin kızını oynadı. 2011’de vizyona giren Assasination Games ve 2012’de vizyona giren Soldiers filmlerinde de rol aldı. Toplamda altı Van Damme filminde babasına eşlik etti, hatta bazılarında yapımcı da oldu.



Uzun bir süre de bu böyle gitti. 2008 yılında Jean-Claude Van Damme’ın başrolünü üstlendiği The Shepherd: Border Patrol’de Bianca, Van Damme’ın canlandırdığı karakterin kızını oynadı. 2011’de vizyona giren Assasination Games ve 2012’de vizyona giren Soldiers filmlerinde de rol aldı. Toplamda altı Van Damme filminde babasına eşlik etti, hatta bazılarında yapımcı da oldu.

Bugünlerde Bianca Bree, kariyerini daha popüler işler yapmaya yönlendirmek istiyor. Babasının yolunda ve izleyicisi olan genç kadınlara onların da spor ile feminenliği bir arada yürütebileceğini göstermeye çalışarak ilerliyor. “Babamın nasıl dövüş sanatlarını ana akım yapımlarla popülerleştirdiğini takdir ediyorum. Bunu bizim jenerasyonumuzda ben başarmak istiyorum” diyor.