Van Damme'nin yükselişi

80'lerin başında Belçikalı bir dövüş sanatçısı bir yıldız olma hayaliyle Amerika'ya gelmişti. Bugün Jean-Claude Van Damme denildiği zaman herkesin tanıdığı bu genç, uzun yıllar karate, kickboks ve bale çalışmaları sayesinde oldukça iyi bir fiziğe sahipti. Ve kendine oldukça fazla güveniyordu. 1984'te bir Fransız gangster filmi olan Rue Barbare'de kötü adamı canlandıran Van Damme yıldız olma yolunda ilk adımını atsa da bu adım oldukça amatör bir adımdı.







Amerika'daki ilk yılları oldukça zorluydu. İki haftalığına bir araba kiralama şirketinde konaklamak zorunda kalmıştı. Bir yandan İngilizce öğrenmeye çalışırken bir yandan dövüş sanatları çalışıyor hayatını kazanmak içinse pizza servisi yapıyordu. Derken Breakin' de aldığı rol onun için bazı kapılar açtı ve 1986'da No Retreat, No Surrender'da rol aldı. Ki bu film eleştirmenler tarafından Karate Kid, Rocky gibi filmlerle kıyaslanıyordu ancak başarısı elbette bahsi geçen filmlerin düzeyinde olmamıştı. Bu film Van Damme'nin yıldız olma yolundaki küçük bir adımıydı sadece.







Başrolünde o vakitler ünü gittikçe yükselen Arnold Schwarzenegger'ın oynayacağı bir grup paralı asker ve bir uzaylı üzerine kurulan daha sonra The Predator olarak adlandırılacak olan Hunter filminin çekim planları yapılıyordu. Ancak ana soru bu predatorün nasıl gözükeceğiydi. Asıl planda gizliliğiyle meşhur, ağaçların arasından hızlıca hareket eden ninjavari bir karakter vardı. Bütün bunlar olurken Predatorü oynayacak aktör belirlendi ve bu aktör Jean-Claude Van Damme'dan başkası değildi.







Van Damme için büyük bir Hollywood filminde oynayacak olmak oldukça heyecan verici bir durumdu. Evet gene kötü adamı oynayacaktı ama bir farkla bu sefer dönemin en ünlü aktörlerinden biriyle aynı seti paylaşacaktı. Ancak oynayacağı role dair bazı şüpheleri de vardı. Bir kostümle oynamak nasıl olacaktı? Evet Van Damme, zıplayacak döner tekmeler atacak ve ustası olduğu birçok hareketi yapacaktı. Ancak pratikte işler öyle yürümüyordu. Kostüm, Van Damme'a oldukça büyük gelmişti ve Van Damme'ın deyimiyle her tarafı kablolarla kaplıydı. Bu şekilde o denilen hareketleri yapmak da oldukça güçleşiyordu. Efekt için kullanılan kırmızı kıyafet de Van Damme'ın sinirlerini bozmuştu.







Aslında o kıyafetle Van Damme tam anlamıyla filmde görünmeyecekti ancak kıyafetini beğenmediğini belirtmişti. Bunun üstüne filmin çoğunda görünmeyeceğini öğrenmek de onu sinirlendirmişti. Filmin çekimleri iyi gidiyordu ancak kırmızı kostümden Schwarzenegger dahil kimse memnun değildi. Hatta Arnold bir de Van Damme'nin "mızmızlanmasından" da şikayetçiydi. Giymesi 20 dakika süren bir kostümün içine giren Van Damme, sürekli kostümün dar olduğunu ve hiçbir şey görmediğini söylüyordu. Çekim esnasında ondan sağlam bir sıçrama yapmasını istediler. Ancak o, bu kıyafetle bunun mümkün olmadığını bacaklarının kırılacağını, kendi sınırlarını bildiğini söyledi. Daha sonra anlatılanlara göre de getirilien bir dublör sıçrama sonrası bacağını kırmış.







Bundan sonra Van Damme kendi güvenliğini düşünmesi sebebiyle yapımdan ayrıldı. Onun yerine ondan çok daha iri olan Kevin Peter Hall getirildi. Sonrasında ise "Kan Sporu" ismi ile Türkçe'ye çevrilen 1988 yapımı Bloodsport filminde Frank Dux isimli ninjutsu ustasını canlandırdı. Böylece ilk net çıkışını yakalayıp dünyaca tanınan "JCVD" haline geldi.









AHMET TOĞAÇ