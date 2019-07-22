22 Temmuz 2019 08:08 Ve beklenen oldu; Avengers: Endgame Avatar’ı geçti Kıyasıya yarışta beklenen oldu ve Avengers: Endgame Avatar’ı sollayarak tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden filmi oldu.

Avengers: Endgame, artık tüm zamanların en çok gişe elde eden filmi. Disney tarafından yapılan açıklamaya göre Endgame, Avatar'ı devirerek tarihin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu. Anthony ve Joe Russo'nun yönettiği Marvel Studios filmi, Nisan ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana, Pazar günü itibariyle toplam 2.3 milyar sterlin (2.9 milyar dolar) kazandı. Film, 13 hafta önce vizyona girmişti. 2009 yılında piyasaya sürülen James Cameron tarafından yönetilen Avatar, 2.79 milyar dolarlık hasılatı ile "Avengers: Endgame"den önce tüm zamanların en yüksek hasılat filmi olarak kabul ediliyordu.





Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Walt Disney Stüdyoları eş başkanı Alan Horn,"Marvel Stüdyoları ve Walt Disney ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca Avengers: Endgame'i bu büyük başarılara taşıyan dünyadaki tüm hayranlarımıza da büyük minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Marvel Sinematik Evreni'nin Thor rolündeki yakışıklı oyuncusu Chris Hemsworth, "Avengers Endgame'i tüm zamanların en çok hasılat elde eden filmi yaparak tarihi zirvelere yükselten tüm dünyadaki hayranlarına teşekkür ederim!" dedi.

Box Office Türkiye rakamlarına göre; 25 Nisan'da Türkiye'de de vizyona giren Avengers Endgame'i 2 milyon 479 bin 631 kişi izledi. Film Türkiye'de şu ana kadar en yüksek gişe rakamına ulaşan 5. yabancı film oldu. Avatar, Türkiye'de 49 hafta vizyonda kaldı. Filmi 2 milyon 482 bin 631 bin kişi izledi. Film en çok izlenen 4. yabancı film oldu. Türkiye'de şu ana kadar en fazla izlenen yabancı film 3 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7 oldu. Film 14 hafta vizyonda kalarak 2 milyon 961 bin 89 kişiye ulaştı.