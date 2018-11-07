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Sinema>  Sinema Haberleri
7 Kasım 2018 12:28

Velayet savaşı başlıyor

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklarının velayeti için hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.


2016 yılında ayrılan ve 2017 ağustosunda 1 yıllık mahkeme sonucu boşanan gözde çift Angelina Jolie-Brad Pitt, çocuklarının velayeti için bir kere daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Angelina Jolie’nin 6 çocuğunun tam velayeti, Brad Pitt’in ise yarı yarıya velayet talep ettiği mahkeme 4 Aralık’ta başlayacak. Üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan çiftten Jolie’nin, Pitt ile çocuklarının aralarını açtığı iddia edilmişti.



Çıkan haberlere göre Angelina Jolie’nin minikler üzerinde baskı yarattığı, eski eşiyle görüşmelerine engel olmadığı, fakat babanın iletişime geçmekte zorlandığı öne sürülmüştü. Brad Pitt, Angelina Jolie’nin boşanma savaşlarının çocukları nasıl incittiğini ve halka açık olarak kavga etmeyi nasıl durduracağını görmesini umuyor.


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