23 Mart 2018 01:21 Velayet/Custody Film Eleştirisi Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...

Xavier Legrand'ın yönetmenliğini üstlendiği Velayet / Jusqu’a la garde festivallerin gözbebeği olan ama yeterince seyirciye ulaşmayan filmlerden biriydi. Bu hafta vizyondaki yerini alırken seyirciye alternatif bir seçenek olarak göz kırpıyor. Filmin başrolündeki Denis Menochet canlandırdığı karakterinin ruhunu engebelerine rağmen incelikli bir şekilde seyirciye sunabilirken, Lea Drucker ise donuk bir oyunculuğun içinde çaresizliği sessiz bir şekilde sergilemeyi değerli bulmuş.

Filmin La Ceramonie filmini hatırlatan fırtına öncesi sessizlik tasviri hali, filmin hikaye kurgusunu destekleyici bir şekilde seyrediyor. Böylelikle sabırlı ve olayları olduğu gibi resmetme fırsatı yaratılıyor. Uzun planların seçimi ve yardım çağrısında bulunan çocukların, yürekleri parçalayan bakışları filmin en etkileyici olduğu nokta olarak filmde öne çıkıyor. Filmin dikkate değer bir dramatik çatısının oluşmasını sağlıyor.

Ülkemizde de bolca karşımıza çıkan ve insanların yeterince tepki verememesi sonucunda artan kadın cinayetleri trajedilerinin kanlı canlı profilini çıkaran Velayet, psikolojik şiddet ile başlayan ve ilmik ilmik kadının her hareketini etkileyen, kronik bir rahatsızlığa dönüşen erkek baskısını damarlarımıza kadar hissetmemizi sağlıyor.

Filmin belki de en ince nüansı erkek tarafından da filmi izleyiciye sunması denilebilir. Bu tip filmlerde hep mağdurun gözünden görmeye alışık seyirci için adeta bir nimet kabul edebileceğimiz farklı ama tahmin edilebilir bakış açısı, olayların vahimliğini derinlemesine hissetmemize önayak oluyor. Bu haliyle bile izlenmeyi hak ediyor.

Bu haftanın filmlerinde en çarpıcılarından biri olan Velayet kadın şiddetini içeriden görmek ve anlamak için özellikle erkeklerin deneyimlemesi gereken bir film olarak özetlenebilir.





Puan: 6,5/10





Haktan Kaan İçel