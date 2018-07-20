Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
20 Temmuz 2018 20:44

Venedik Film Festivali açılışını First Man’le yapacak

Başrollerini Ryan Gosling ve Claire Foy’un paylaştığı First Man (Ay'da İlk İnsan) Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçildi.

Guillermo del Toro’nun jüri başkanlığını üstlendiği 75. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin açılış filmi First Man (Ay'da İlk İnsan) olarak duyuruldu. Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen Whiplash veLa La Land gibi iki başarılı filmle hızlı bir çıkış yakalayan Damien Chazelle’in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong’un hayatını konu alıyor. Genç yönetmenin Oscar ödüllerinde La La Land (Aşıklar Şehri) filmiyle En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldüğünü hatırlatmadan geçmeyelim.


Yakışıklı oyuncu Ryan Gosling’in astronot Neil Armstrong’u canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Claire Foy, Kyle Chandler, Jon Bernthal, Jason Clarke, Lukas Haas, Patrick FugitveCorey Stollgibiisimler boy gösteriyor.


Bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan First Man’in (Ay'da İlk İnsan) ülkemizde12 Ekim‘de vizyona girmesi bekleniyor.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir