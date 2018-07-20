20 Temmuz 2018 20:44 Venedik Film Festivali açılışını First Man’le yapacak Başrollerini Ryan Gosling ve Claire Foy’un paylaştığı First Man (Ay'da İlk İnsan) Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçildi.

Guillermo del Toro’nun jüri başkanlığını üstlendiği 75. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin açılış filmi First Man (Ay'da İlk İnsan) olarak duyuruldu. Kariyerinin henüz başında olmasına rağmen Whiplash veLa La Land gibi iki başarılı filmle hızlı bir çıkış yakalayan Damien Chazelle’in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong’un hayatını konu alıyor. Genç yönetmenin Oscar ödüllerinde La La Land (Aşıklar Şehri) filmiyle En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldüğünü hatırlatmadan geçmeyelim.

Yakışıklı oyuncu Ryan Gosling’in astronot Neil Armstrong’u canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Claire Foy, Kyle Chandler, Jon Bernthal, Jason Clarke, Lukas Haas, Patrick FugitveCorey Stollgibiisimler boy gösteriyor.

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan First Man’in (Ay'da İlk İnsan) ülkemizde12 Ekim‘de vizyona girmesi bekleniyor.