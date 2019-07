Venedik Film Festivali programı yine dopdolu

Bu sene 28 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 76. Venedik Film Festivali’ne az bir zaman kala festival programı da netleşmeye başladı. Lucrecia Martel’in festival başkanı olduğu Venedik Film Festivali’nin açılış filminin Hirokazu Koreeda imzalı The Truth olacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Şimdi de “Eleştirmenlerin Haftası”bölümünde yer alacak filmler duyuruldu.

Bu sene Eleştirmenlerin Haftası’nın Yarışma bölümünde, yedi film yer alacak. Doctor Who ve Penny Dreadful gibi dizilerle ön plana çıkan yönetmen Billie Piper’in ilk uzun metrajı Rare Beasts,Arabistan’in mitolojik geçmişinden bir deniz hikâyesini perdeye taşıyan Scalesve2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasındaki yaşanan savaşı konu alan All This Victory yarışma bölümünün dikkat çeken filmlerinden.

İşte 76. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenlerin Haftası Bölümünde gösterilecek tüm filmler:

Yarışma Bölümü:

Jeedar El Sot/All This Victory– Ahmad Ghossein (Lübnan, Fransa, Katar)

Partenonas/Parthenon– Mantas Kvedaravičius (Litvanya, Ukranya, Fransa)

El Principe/The Prince– Sebastian Muñoz (Şili, Arjantin, Belçika)

Psykosia/Psychosia– Marie Grahtø (Danimarka, Finlandiya)

Rare Beasts– Billie Piper (Birleşik Krallık)

Sayidat Al Bahr/Scales– Shahad Ameen (Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suudi Arabistan)

Tony Driver– Ascanio Petrini (İtalya, Meksika)

Açılış Filmi (Yarışma Dışı)

Bombay Rose– Gitanjali Rao (Birleşik Krallık, Hindistan, Fransa)

Kapanış Filmi (Yarışma Dışı)

Sanctorum– Joshua Gil (Meksika, Katar, Dominik Cumhuriyeti)