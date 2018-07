Venedik Uluslararası Film Festivali’nin programı belli oldu

Bu sene 29 Ağustos - 8 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olanVenedik Film Festivali'nin programı büyük ölçüde belli oldu. Bu sene 75’incisi gerçekleşecek olan Venedik Film Festivali'nin jüri başkanlığını, bu yıl Oscar yarışında 13 dalda adaylıkla başı çeken Suyun Sesi'nin 4 Oscar adayıusta yönetmeniGuillermo del Toroüstleniyor.

29 Ağustos tarihinde Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un hikayesinin anlatıldığı First Man filminin gösterimi ile başlayacak olan festivalin açıklanan programı;

Ana Yarışma

First Man – Damien Chazelle





The Mountain – Rick Alverson



Non-Fiction – Olivier Assayas



The Sisters Brothers – Jacques Audiard

The Ballad Of Buster Scruggs – Coen Kardeşler



Vox Lux – Brady Corbet



Roma – Alfonso Cuaron



22 July – Paul Greengrass



Suspiria – Luca Guadagnino

Werk Ohne Autor – Florian Henckel Von Donnersmarck



The Nightingale – Jennifer Kent



The Favorite – Yorgos Lanthimos



Peterloo – Mike Leigh

Capri-Revolution – Mario Martone



What You Gonna Do When The World’s On Fire – Roberto Minervini



Sunset – Laszlo Nemes



Freres Ennemis – David Oelhoffen



Nuestro Tiempo – Carlos Reygadas



At Eternity’s Gate – Julian Schnabel



Acusada – Gonzalo Tobal



Killing – Shinya Tsukamoto

Yarışma Dışı - Kurmaca Filmler

Una Storia Senza Nome – Roberto Ando



Les Estivants – Valeria Bruni Tedeschi



A Star Is Born – Bradley Cooper

Mi Obra Maestra – Gaston Duprat

A Tramway In Jerusalem – Amos Gitai

Un Peuple Et Son Roi – Pierre Schoeller

La Quietud – Pablo Trapero

Dragged Across Concrete – S. Craig Zahler

Shadow – Zhang Yimou

Yarışma Dışı - Kurmaca Olmayan Filmler

A Letter To A Friend In Gaza – Amos Gitai

Aquarela – Victor Kossakovsky

El Pepe, Una Vida Suprema – Emir Kusturica

Carmine Street Guitars – Ron Mann

Isis, Tomorrow. The Lost Souls Of Mosul – Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi

American Dharma – Errol Morris

Introduzione All’Oscuro – Gastón Solnicki

1938 Diversi – Giorgio Treves

Your Face – Tsai Ming-Liang

Monrovia, Indiana – Frederick Wiseman

Yarışma Dışı - Özel Gösterim

The Other Side Of The Wind – Orson Welles

They’ll Love Me When I’m Dead – Morgan Neville

My Brilliant Friend – Saverio Costanzo

Il Diario Di Angela – Noi Due Cineasti – Yervant Gianikian

Orrizonti

Sulla Mia Pelle – Alessio Cremonini

Manta Ray – Phuttiphong Aroonpheng

Soni – Ivan Ayr

Ozen (The River) – Emir Baigazin

La Noche De 12 Años – Alvaro Brechner

Deslembro – Flavia Castro

The Announcement – Mahmut Fazil Coskun

Un Giorno All’Improvviso – Ciro D’Emilio

Charlie Says – Mary Harron

Amanda – Mikhaël Hers

The Day I Lost My Shadow – Soudade Kaadan

L’Enkas – Sarah Marx

The Man Who Surprised Everyone – Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

As I Lay Dying – Mostafa Sayyari

La Profezia Dell’Armadillo – Emanuele Scaringi

Stripped – Yaron Shani

Jinpa – Pema Tseden

Tel Aviv On Fire – Sameh Zoabi

Sconfini

Blood Kin – Ramin Bahrani

Il Banchiere Anarchico – Giulio Base

Il Ragazzo Piu Felice Del Mondo – Gipi

Arrivederci Saigon – Wilma Labate

The Tree Of Life (Genişletilmiş Versiyon) – Terrence Malick

Camorra – Francesco Patierno

L’Heure De La Sortie – Sebastien Marnier

Magic Lantern – Amir Naderi

Venedik Klasikler

They Live – John Carpenter

The Night Porter – Liliana Cavani

The Naked City – Jules Dassin

Brick And Mirror – Ebrahim Golestan

Street Of Shame – Kenji Mizoguchi

IL Posto – Ermanno Olmi

Last Year At Marienbad – Alain Resnais

The Place Without Limits – Arturo Ripstein

Adieu Philippine – Jacques Rozier

The Ascent – Laris Shepitko

The Killers – Don Siegel

The Killers – Robert Siodmak

The NIght OF The Shooting Stars – Paolo & Vittorio Taviani

Love, Thy Name Be Sorrow/The Mad Fox – Tomu Uchida

Death In Venice – Luchino Visconti

The Golem – How He Came Into The World – Paul Wegener

Nothing Sacred – William Wellman

Some LIke It Hot – Billy Wilder

Venedik Klasikler - Belgesel

The Great Buster – Peter Bogdanovich

Women Making Films: A New Road Movie Through Cinema – Mark Cousins

Humberto Mauro – Andre di Mauro

Living The Light – Robby Müller – Claire Pijman

24/25 IL Fotogramma In Piu – Giancarlo Rolandi, Federico Pontiggia

Nice Girls Don’t Stay For Breakfast – Bruce Weber

Friedkin Uncut – Francesco Zippel