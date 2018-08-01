Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi

Yasal sebeplerden ötürü Spider-Man olmadan izleyeceğimiz Venom, yayınlanan son fragmanıyla beklentileri oldukça yükseltti.

Hayranları tarafından dört gözle beklenen Venom’da, Mad Max, Dunkirk ve Diriliş filmlerinde boy gösteren yakışıklı oyuncu Tom Hardy, henüz filmde canlandırdığı karakteri açıklanmayan Woody Harrelson, Riz Ahmed ve 4 Oscar adaylığı bulunan güzel oyuncuMichelle Williams, Brock'un kız arkadaşı Anne rolünde başrolleri paylaşıyor. Onlara ayrıca Jenny Slate,Reid ScottveScott Haze gibi isimler eşlik ediyor.

Hırslı bir muhabir olan Eddie, kız arkadaşının çalıştığı araştırma firmasının sahibi hakkında bir haber kovalamaktadır. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur.

Venom: Zehirli Öfke, 5 Ekim 2018’de sinemalarda olacak.



