Venom’un galasında yıldızlar geçidi

Merakla beklenen çizgi roman uyarlaması Venom'un dün akşam gerçekleşen prömiyerine katılan model Kara Del Toro, tüm bakışları üzerinde topladı. Hayranları tarafından dört gözle beklenen Venom dün akşam ilk defa izleyici karşısına geçti. Başrol oyuncusu Tom Hardy’nin “en sevdiğim yakşalık 40 dakikalık sahneyi kestiler” açıklamasından sonra filme olan merak iki katı artmıştı.

Amerikalı model Kara Del Toro, dekoltesi bol siyah bir elbise seçerek tüm bakışların kendisinde toplanmasından emin olmak istemiş gibiydi. Esmer güzelin derin göğüs dekolteli elbisesinin yırtmacı da göz alıcıydı. Texas doğumlu güzel model, zaman zaman frikik vermemek için transparan eteğine sahip çıkmaya çalıştı.

Filmin oyunu kadrosunda Tom Hardy, Woody Harrelson, Riz Ahmed ve 4 Oscar adaylığı bulunan güzel oyuncu Michelle Williams, Brock'un kız arkadaşı Anne rolünde başrolleri paylaşıyor. Onlara ayrıca Jenny Slate,Reid Scott ve Scott Haze gibi isimler eşlik ediyor.

Hırslı bir muhabir olan Eddie, kız arkadaşının çalıştığı araştırma firmasının sahibi hakkında bir haber kovalamaktadır. Kötü niyetli ve kendi amaçları doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur.



Venom: Zehirli Öfke, 5 Ekim 2018’de sinemalarda olacak.