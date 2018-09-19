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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Eylül 2018 11:14

Vildan Atasever ile ‘Sadece Farklı’

Vildan Atasever, yeni filmi Sadece Farklı'yla beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.


Yönetmenliğini Ahmet Sönmez’in üstlendiği otizmli bir adam ve onun oğlu arasındaki hikayenin konu olduğu filmin başrolü Vildan Atasever’e emanet. Vildan Ataseverotizmli adamın eşi Ayşe rolünde izleyici karşısına çıkacak. 4 haftada çekimleri tamamlanan filmde, otizmli Fikret’i Ömer Akgüllü canlandırıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Sadece Farklı, ‘otizmli’ bir baba ile ‘normal’ oğlunun hikâyesi. Fikret kütüphanede çalışmaktadır. Evlidir. 10 yaşında bir erkek çocuk babasıdır. Tam anlamıyla ‘rutin’ bir hayat yaşamaktadır. Karısının evi terk etmesi ile rutini bozulan Fikret, günlük hayatını sürdürebilme becerisini yitirir. Oğlu, kendini bir anda babasının ‘babası’ konumunda bulur.


37 yaşındaki Atasever,The Memories of The Black Horses filminin ardından üç yıl sonra sinemada boy göstermiş olacak.Sadece Farklı filminin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



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