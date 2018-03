Vin Diesel, Fast 8 setini karıştırdı

Fast and Furious serisi, her yeni film sırasında gündeme oturmayı başarıyor. Çekim yerlerinden oyuncuların özel hayatlarına kadar her şey, Fast and Furious serisi için gündeme gelme sebebi olabiliyor. Bu olaylardan birisi de geçtiğimiz günlerde, Dwayne "The Rock" Johnson ve Vin Diesel arasında yaşanmış gibi görünüyor. İsimsiz kaynakların verdiği bilgilere göre "Fast 8" seti oldukça gergin, bunun sebebi de sıklıkla sete geç kalıp saygısız davranan bir oyuncu. Geçtiğimiz günlerin en önemli haberlerinden biri olarak görülen Fast 8 seti, çalkantılı olaylara çekimler bitinceye kadar gebe gibi duruyor.







"Vin Diesel ve Dwayne Johnson, Fast 8'in çekimleri sırasında oldukça gergindi" demiş bir kaynak Page Six isimli internet sitesine. "Vin'in zor bir oyuncu olduğu zaten bilinir. Sete geç gelir, insanları bekletir, prodüksiyonu yavaşlatır ve set sırasında insanlara oldukça saygısız davranır. Dwayne de bu yüzden Vin Diesel'e olan sabrını kaybetmiş gibi görünüyor." Aynı kaynak "İkili aralarındaki gerilimi yok edebilmek ve ortamı sakinleştirebilmek için geçen Salı günü buluştu. Ertesi gün Vin, filmin çekimlerindeki son gününü gerçekleştirdi. Bir gün sonra ise Dwayne Johnson'un son set günüydü." Diesel ayrıca Fast 8'in yapımcılığını da üstleniyor ve TMZ'nin haberine göre Dwayne Johnson, Vin Diesel'in filmle ilgili aldığı bazı kararlardan dolayı da mutsuz.

Bu arada, Diesel setlerdeki çalışma disiplinsizliğiyle ilgili ün kazanmış durumda. Kendisiyle daha önce bir kez çalışan bir kaynak, Vin Diesel ile ilgili "Sürekli geç kalıyor, bir diva gibi davranıyor. Fast 8 setiyle ilgili böyle iddiaların çıkmasını normal karşılıyorum" diyor. Ancak bazı kaynaklar ise bahsi geçen kişinin Vin Diesel değil, Dwayne Johnson olduğunu söylüyor.

Uzun zamandır devam eden Diesel-Johnson gerginliği, ilk kez geçtiğimiz hafta geniş bir kitleye yansıdı. Johnson'un ağır ifadeleriyle ortaya çıkan olay, söylentilerin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Dwayne Johnson tepkisini yaptığı bir Instagram paylaşımıyla ortaya koymayı seçti. "Kadın oyuncu arkadaşlarımın hepsi harika ve her zaman müthiş çalışıyorlar. Ancak erkek oyuncu arkadaşlarım ise bambaşka bir hikaye. Bazıları profesyonal birer oyuncu olduğunu gösteriyor... Bunu yapmayanlar ise oldukça kötü izlenim bırakıyorlar."

Vin Diesel ve dwayne Johnson'un arasındaki bu gerilimin filme nasıl yansıyacağı bilinmiyor. Bu arada Fast 8, 2017'de gösterie girecek.