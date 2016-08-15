Fast and Furious serisi, her yeni film sırasında gündeme oturmayı başarıyor. Çekim yerlerinden oyuncuların özel hayatlarına kadar her şey, Fast and Furious serisi için gündeme gelme sebebi olabiliyor. Bu olaylardan birisi de geçtiğimiz günlerde, Dwayne "The Rock" Johnson ve Vin Diesel arasında yaşanmış gibi görünüyor. İsimsiz kaynakların verdiği bilgilere göre "Fast 8" seti oldukça gergin, bunun sebebi de sıklıkla sete geç kalıp saygısız davranan bir oyuncu. Geçtiğimiz günlerin en önemli haberlerinden biri olarak görülen Fast 8 seti, çalkantılı olaylara çekimler bitinceye kadar gebe gibi duruyor.
15 Ağustos 2016 13:44
Vin Diesel, Fast 8 setini karıştırdı
Fast and Furious serisinin sekizinci filminin setinde Vin Diesel ve Dwayne Johnson arasıdna gerilim yaşanıyor.
Yorumlar
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Ne kadar güzel film reklamı yapıyorsunuz böyle haber diye göstererek. Mynette bu haberi yapana gişeden ne verecekler acaba??
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Fast & Furious 8 hız kesmiyor!haber 13 Ocak 2016
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