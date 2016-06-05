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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Haziran 2016 22:54

Vin Diesel sır vermiyor

Vin Diesel yeni projeleri ile ilgili açık konuşmuyor.

Birilerini öldürdüyseniz veya bir yerlerde gizli bir hazineniz falan verse muhtemelen bunu söylemekten çekinmeyeceğiniz kişi Vin Diesel olacaktır. Ünlü aktör sır tutma konusunda çok başarılı, özellikle gelecekteki projeleri söz konusu olduğu zaman.



Geçen yıl Guardians of the Galaxy'de seslendirdiği Groot karakteri ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulunan Diesel, filmin çekilmeme ihtimali üzerine çeşitli duyumların olduğu açığa çıkmıştı. Ancak The Inhumans hakkında yaptığı açıklamalar sayesinde bu kötü ihtimali kafalarımızdan silebiliriz gibi gözüküyor.



Vin Diesel yaptığı açıklamada Guardians of the Galaxy'deki seslendirme rolü Marvel dünyası için kendisin için bir başlangıç olduğunu ve tamamen yeni bir karakter ile tekrardan Marvel Sinematik Evreni'ne döneceğini söyledi.



Diesel'in The Inhumans'daki Black Bolt'u oynayacağına dair zaten daha evvel çeşitli dedikodular vardı. Aktör, her ne kadar oynayacağı karakterin ve filmin ismini belirtmemiş olsa da yaptığı açıklamalar Black Bolt'a bire bir uyuyor. Anlattığına göre karakter konuştuğunda, sesi ile oldukça yıkıcı bir kuvvete sahip olabiliyormuş. O yüzden de genellikle sessiz bir biçimde kalmayı tercih ediyormuş.



Filmin 12 Temmuz 2019'da izleyiciyle buluşması planlanıyor. Ancak Marvel'in diğer projelerini ve daha önce de bahsettiğimiz televizyon ve sinema arasında yaşanan çatışmayı da göz önünde bulundurursak vizyonun ertelenme ihtimali şaşırtıcı olmayacaktır. Bekleyip göreceğiz.




AHMET TOĞAÇ

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