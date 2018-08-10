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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Ağustos 2018 10:50

Vizyon için gün sayıyor

Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.


En sonİstanbul Kırmızısı (Rosso İstanbul) filmiyle seyircinin karşısına çıkan Ferzan Özpetek İtalyanca çektiği son filmi Napoli Velata, vizyon için gün sayıyor.


Napoli Velata‘nın başrolünüFerzan Özpetek‘le daha önceKarşı Pencere filminde(La Finestra di Fronte)beraber çalıştığıGiovanna Mezzogiornoüstleniyor. Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmdeMezzogiorno‘yaAlessandro Borghi,Maria Pia Calzone, Luisa RanieriveIsabella Ferrarigibi güçlü isimler eşlik ediyor.

Filmin senaryosu ise Ferzan Özpetek, Gianni RomoliveValia Santella‘nın ortak kaleminden çıkma. Napoli Velata, bir kadının hayatına giren beklenmedik bir aşk ve işlenen bir şiddet suçu arasında sıkışıp kalmasını konu ediniyor.

Ferzan Özpetek imzalı Napoli Velataile 26 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanıyor.


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