Vizyonda 4 yeni film var!

THOR: RAGNAROK



IMDb puanı: 8.4

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Orijinal Adı: Thor: Ragnarok

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Ülke: ABD



KONU:

Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği Thor: Ragnarok, Asgard'ı kurtarmak adına zorlu bir mücadeleye giren Thor'un macerasını anlatıyor.





SEANSLAR



FRAGMAN





YOL ARKADAŞIM



Tür: Komedi Thor, evrenin diğer tarafında, kudretli çekici olmadan hapis kalmıştır. Güçlü yeni tehdit, acımasız Hela'nın yol açacağı kıyameti (Ragnarok), kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin yıkılmasını önlemek için Asgard'a dönmek üzere, kendini zamana karşı yarışırken bulur. Ama önce, eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden arkadaşı Hulk'la kendisini karşı karşıya getiren ölümcül bir yarışmadan sağ çıkmalıdır.Komedi

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak



KONU:

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı Yol Arkadaşım, tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in yol maceralarını konu ediniyor.





SEANSLAR



FRAGMAN





AYLA



Tür: Dram Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur'un (Oğuzhan Koç) kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e (İbrahim Büyükak) rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.Dram

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor



KONU:

Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.





SEANSLAR



FRAGMAN





İŞE YARAR BİR ŞEY



Tür: Dram 1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore' ye saldırdığında Birleşmiş Milletler' in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Süleyman Astsubay bulduğu 5 yaşındaki küçük kıza ay gibi yüzü olduğu için Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye' ye dönmesi gerekmektedir. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman, Ayla'yı Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman tekrar bir araya gelirler.Dram

Yönetmen: Pelin Esmer

Oyuncular: Başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener



KONU:

Pelin Esmer'in senaryosunu yazar Barış Bıçakçı ile beraber yazdığı filmi İşe Yarar Bir Şey, bir tren yolculuğunda tanışan avukat Leyla ile hemşire Canan'ın, kendi ölümünü gözleyen Yavuz ile kesişen hikâyelerini konu ediniyor.

Leyla gibi biri neden lise arkadaşlarıyla buluşma yemeğine gider ki? Yirmi beş yıldır hiçbir lise yemeğine gitmemiş… Üstelik 16 saat süren bir tren yolculuğuyla!Hemşirelik son sınıf öğrencisi Canan, o niye trende? Gönlünde oyuncu olmak varken hemşire adayı olarak hiç istemediği bir iş görüşmesine gidiyor.