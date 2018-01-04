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Sinema>  Sinema Haberleri
5 Ocak 2018 01:15

Vizyonda 4 yeni film var!

Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...

ARİF v 216



Tür: Komedi
Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur

KONU:
Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, G.O.R.A filmiyle tanıştığımız Esnaf Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor. G.O.R.A filminin sevilen ikilisi Arif ile Robot 216'nın yeniden bir araya geleceği film, karakterlerin 70'li yıllara yaptıkları zaman yolculuğu sırasında yaşananları konu ediniyor.

SEANSLAR

ÖLÜM ODASI

IMDb puanı: 4.8
Tür: Gerilim
Orijinal Adı: The Vault
Yönetmen: Dan Bush
Oyuncular: James Franco, Taryn Manning
Ülke: ABD

KONU:
İki kız kardeş olan Leah ve Vee, ünlü bir gangsterin malına zarar veren abileri Michael'ı kurtarmak için banka soymak zorunda kalırlar. Fakat, soygun esnasında bankada bulunan para abilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Ve bankanın müdür yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını kendisinin alması karşılığında iki kız kardeşi alt kattaki kasaya götürmeyi teklif eder. Ancak, kasanın içindeki hiç umdukları gibi çıkmayacaktır.

SEANSLAR

İNGİLTERE BENİM

IMDb puanı: 6.1
Tür: Dram, Biyografi
Orijinal Adı: England Is Mine
Yönetmen: Mark Gill
Oyuncular: Jessica Brown Findlay , Jack Lowden
Ülke: İngiltere

KONU:
Thatcher'ın Britanya'sı: İşsizlik, ayaklanmalar, çalkantılı bir toplumsal değişim. Gençlik yıllarında olan Morrissey tüm bu kaosun ortasında, müziğe karşı içinde yaratıcı bir kıvılcım hissetmektedir. Bir yandan şarkılar yazarken, bir yandan da izlediği konserler, dinlediği müzikler, okuduğu kitaplar hakkında dönemin dergilerine, fanzinlerine mahlaslarla eleştiriler göndermektedir. Hayata uyum sağlayıp gelecekle ilgili planlar yapmakta zorlanan Morrissey'in en büyük destekçisi, yakın arkadaşı Linder Sterling'dir. Ve ileride müzik tarihine damga vuracak The Smiths'i kuracakları müzisyenlerle yolları yavaş yavaş kesişmeye başlar.

SEANSLAR

BOBI: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA!

IMDb puanı: 6.5
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: Bobby the Hedgehog
Yönetmen: Jianming Huang
Ülke: Çin

KONU:
Cesur ama dünya yansa umrunda olmayacak kadar umursamaz olan afacan kirpi Bobi, bir kaza sonrası hafızasını kaybeder. Dostu şair güvercin ile birlikte unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak için çıktığı yolculuğunda arkadaşlığın ve sorumluluk sahibi olmanın gerçek anlamını öğrenecek ve tüm hayvanlar alemini etkileyecek bir tehdide karşı bütün hayvanların birlikte hareket etmesini sağlayacaktır.

SEANSLAR

Yorumlar
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    Ölüm Odası

    Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!

    Arif v 216

    İngiltere Benim
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