Vizyonda 4 yeni film var!

ARİF v 216







Tür: Komedi

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur



KONU:

Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, G.O.R.A filmiyle tanıştığımız Esnaf Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor. G.O.R.A filminin sevilen ikilisi Arif ile Robot 216'nın yeniden bir araya geleceği film, karakterlerin 70'li yıllara yaptıkları zaman yolculuğu sırasında yaşananları konu ediniyor.



SEANSLAR



ÖLÜM ODASI







IMDb puanı: 4.8

Tür: Gerilim

Orijinal Adı: The Vault

Yönetmen: Dan Bush

Oyuncular: James Franco, Taryn Manning

Ülke: ABD



KONU:

İki kız kardeş olan Leah ve Vee, ünlü bir gangsterin malına zarar veren abileri Michael'ı kurtarmak için banka soymak zorunda kalırlar. Fakat, soygun esnasında bankada bulunan para abilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Ve bankanın müdür yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını kendisinin alması karşılığında iki kız kardeşi alt kattaki kasaya götürmeyi teklif eder. Ancak, kasanın içindeki hiç umdukları gibi çıkmayacaktır.



SEANSLAR



İNGİLTERE BENİM







IMDb puanı: 6.1

Tür: Dram, Biyografi

Orijinal Adı: England Is Mine

Yönetmen: Mark Gill

Oyuncular: Jessica Brown Findlay , Jack Lowden

Ülke: İngiltere



KONU:

Thatcher'ın Britanya'sı: İşsizlik, ayaklanmalar, çalkantılı bir toplumsal değişim. Gençlik yıllarında olan Morrissey tüm bu kaosun ortasında, müziğe karşı içinde yaratıcı bir kıvılcım hissetmektedir. Bir yandan şarkılar yazarken, bir yandan da izlediği konserler, dinlediği müzikler, okuduğu kitaplar hakkında dönemin dergilerine, fanzinlerine mahlaslarla eleştiriler göndermektedir. Hayata uyum sağlayıp gelecekle ilgili planlar yapmakta zorlanan Morrissey'in en büyük destekçisi, yakın arkadaşı Linder Sterling'dir. Ve ileride müzik tarihine damga vuracak The Smiths'i kuracakları müzisyenlerle yolları yavaş yavaş kesişmeye başlar.



SEANSLAR



BOBI: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA!







IMDb puanı: 6.5

Tür: Animasyon

Orijinal Adı: Bobby the Hedgehog

Yönetmen: Jianming Huang

Ülke: Çin



KONU:

Cesur ama dünya yansa umrunda olmayacak kadar umursamaz olan afacan kirpi Bobi, bir kaza sonrası hafızasını kaybeder. Dostu şair güvercin ile birlikte unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak için çıktığı yolculuğunda arkadaşlığın ve sorumluluk sahibi olmanın gerçek anlamını öğrenecek ve tüm hayvanlar alemini etkileyecek bir tehdide karşı bütün hayvanların birlikte hareket etmesini sağlayacaktır.



SEANSLAR