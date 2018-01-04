Vizyonda 4 yeni film var!

ARİF v 216
Tür: Komedi
Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur
KONU:
Cem Yılmaz'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Arif v 216, G.O.R.A filmiyle tanıştığımız Esnaf Arif ve Robot 216 karakterlerini yeniden bir araya getiriyor. G.O.R.A filminin sevilen ikilisi Arif ile Robot 216'nın yeniden bir araya geleceği film, karakterlerin 70'li yıllara yaptıkları zaman yolculuğu sırasında yaşananları konu ediniyor.
SEANSLAR
ÖLÜM ODASI
IMDb puanı: 4.8
Tür: Gerilim
Orijinal Adı: The Vault
Yönetmen: Dan Bush
Oyuncular: James Franco, Taryn Manning
Ülke: ABD
KONU:
İki kız kardeş olan Leah ve Vee, ünlü bir gangsterin malına zarar veren abileri Michael'ı kurtarmak için banka soymak zorunda kalırlar. Fakat, soygun esnasında bankada bulunan para abilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Ve bankanın müdür yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını kendisinin alması karşılığında iki kız kardeşi alt kattaki kasaya götürmeyi teklif eder. Ancak, kasanın içindeki hiç umdukları gibi çıkmayacaktır.
SEANSLAR
İNGİLTERE BENİM
IMDb puanı: 6.1
Tür: Dram, Biyografi
Orijinal Adı: England Is Mine
Yönetmen: Mark Gill
Oyuncular: Jessica Brown Findlay , Jack Lowden
Ülke: İngiltere
KONU:
Thatcher'ın Britanya'sı: İşsizlik, ayaklanmalar, çalkantılı bir toplumsal değişim. Gençlik yıllarında olan Morrissey tüm bu kaosun ortasında, müziğe karşı içinde yaratıcı bir kıvılcım hissetmektedir. Bir yandan şarkılar yazarken, bir yandan da izlediği konserler, dinlediği müzikler, okuduğu kitaplar hakkında dönemin dergilerine, fanzinlerine mahlaslarla eleştiriler göndermektedir. Hayata uyum sağlayıp gelecekle ilgili planlar yapmakta zorlanan Morrissey'in en büyük destekçisi, yakın arkadaşı Linder Sterling'dir. Ve ileride müzik tarihine damga vuracak The Smiths'i kuracakları müzisyenlerle yolları yavaş yavaş kesişmeye başlar.
SEANSLAR
BOBI: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA!
IMDb puanı: 6.5
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: Bobby the Hedgehog
Yönetmen: Jianming Huang
Ülke: Çin
KONU:
Cesur ama dünya yansa umrunda olmayacak kadar umursamaz olan afacan kirpi Bobi, bir kaza sonrası hafızasını kaybeder. Dostu şair güvercin ile birlikte unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak için çıktığı yolculuğunda arkadaşlığın ve sorumluluk sahibi olmanın gerçek anlamını öğrenecek ve tüm hayvanlar alemini etkileyecek bir tehdide karşı bütün hayvanların birlikte hareket etmesini sağlayacaktır.
SEANSLAR
5 Ocak 2018 01:15
Vizyonda 4 yeni film var!
Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...
ARİF v 216
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Vizyondaki Filmler
- Arif v 216
- Ölüm Odası
- İngiltere Benim
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Jumanji: Vahşi Orman
- Muhteşem Showman
- Karabasan
- Parayı Bulduk
- Loving Vincent
- Kalp Atışı Dakikada 120
- Acı Tatlı Ekşi
- Martıların Efendisi
- Dönme Dolap
- Ferdinand
- Papatya
- Yeni Yıl Tehlikede
- Godard ve Ben
- Star Wars: Son Jedi
- Maide'nin Altın Günü
- Öteki Taraf
- Aile Arasında
- Yarını Yok
- Tamircikler: Gizli Görev
- Buğday
- Morg
- Kutsal Geyiğin Ölümü
- Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk
- Yol Arkadaşım
- Ayla
- Bak Şu Leyleğe
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