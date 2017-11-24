Vizyonda 5 yeni film var

KARDEŞİM BENİM 2
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Mert Baykal
Oyuncular: Burak Özçivit, Murat Boz
KONU:
Burak Özçivit ile Murat Boz'un yeniden bir araya geldiği Kardeşim Benim 2, babalarının bıraktığı vasiyet vesilesiyle uzun yıllar sonra bir araya gelen Hakan ve Ozan kardeşlerin yeni maceralarını anlatıyor.
İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato'ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...
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MUCİZE
IMDb puanı: 8.1
Tür: Dram
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AYI PADDINGTON 2
KONU:
Paddington teyzesi Lucy'nin 100'üncü yaş günü için mükemmel bir hediye arayışına girer. Bir antika dükkanında istisnai bir animasyon kitabına denk gelen kahramanımız bu kitabı teyzesine hediye alabilmek için türlü oyunlar çevirir. Kitap birden yok olur ve Paddington kitabı çalan hırsızı bulabilmek için elinden gelenin fazlasını yapar.
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BUĞDAY
Tür: Dram
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MORG
Tür: Korku
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