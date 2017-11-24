Vizyonda 5 yeni film var

KARDEŞİM BENİM 2



Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Mert Baykal

Oyuncular: Burak Özçivit, Murat Boz



KONU:

Burak Özçivit ile Murat Boz'un yeniden bir araya geldiği Kardeşim Benim 2, babalarının bıraktığı vasiyet vesilesiyle uzun yıllar sonra bir araya gelen Hakan ve Ozan kardeşlerin yeni maceralarını anlatıyor.



İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato'ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...



SEANSLAR



FRAGMAN







MUCİZE



IMDb puanı: 8.1

Tür: Dram

Orijinal Adı: Wonder

Yönetmen: Stephen Chbosky

Oyuncular: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

Ülke: ABD



KONU:

Stephen Chbosky'nin yönettiği Mucize, beşinci sınıfa başlayan, yüz farklılıkları olan ve ilk kez normal bir okula giden August Pullman'ın ilham verici hikâyesini anlatıyor.





SEANSLAR



FRAGMAN



Auggie, normal bir okula gitmesini engelleyen yüz farklılıklarıyla doğmuştur ve beşinci sınıfa başladığında kahramanların en benzersizi olmuştur. Ailesi, yeni sınıf arkadaşları ve daha büyük toplulukların hepsi merhametlerini bulmak için uğraşırken, Auggie'nin olağanüstü yolculuğu hepsini birleştirecektir.



AYI PADDINGTON 2





IMDb puanı: 8.3

Tür: Animasyon, Komedi

Orijinal Adı: Paddington 2

Yönetmen: Paul King

Oyuncular: Ben Whishaw, Hugh Grant

Ülke: İngiltere, Fransa



KONU:





Paddington teyzesi Lucy'nin 100'üncü yaş günü için mükemmel bir hediye arayışına girer. Bir antika dükkanında istisnai bir animasyon kitabına denk gelen kahramanımız bu kitabı teyzesine hediye alabilmek için türlü oyunlar çevirir. Kitap birden yok olur ve Paddington kitabı çalan hırsızı bulabilmek için elinden gelenin fazlasını yapar.



SEANSLAR



FRAGMAN



Paddington Brown ailesinin bir üyesi olmuş, sürekli taşıdığı marmelatları ve bitmeyen neşesi ile mahallenin en popüler sakini haline gelmiştir.Paddington teyzesi Lucy'nin 100'üncü yaş günü için mükemmel bir hediye arayışına girer. Bir antika dükkanında istisnai bir animasyon kitabına denk gelen kahramanımız bu kitabı teyzesine hediye alabilmek için türlü oyunlar çevirir. Kitap birden yok olur ve Paddington kitabı çalan hırsızı bulabilmek için elinden gelenin fazlasını yapar.



BUĞDAY



Tür: Dram

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Jean-Marc Barr, Ermin Bravo



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN



Yakın bir gelecekte dünyada beklenmedik bir iklim değişikliği yaşanınca büyük bir kıtlık baş göstermiştir. Manyetik kalkanlarla korunan şehirlerde ayrıcalıklı zenginler yaşarken, zor durumdaki göçmen halk, buralara kabul edilmek için Ölü Topraklar adı verilen kurak bölgelerde, kamplarda açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda şehirdeki rahat hayatını terkeden Cemil'le, tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin, Ölü Topraklar'da karşılaşırlar.



MORG



Tür: Korku

Yönetmen: Tuncer Gürbüz

Oyuncular: Emin Gümüşkaya, Gamze Pelin Gökçe



KONU: