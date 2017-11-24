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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Kasım 2017 09:00

Vizyonda 5 yeni film var

Kardeşim Benim 2 haftanın öne çıkan yapımı...

KARDEŞİM BENİM 2

Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Mert Baykal
Oyuncular: Burak Özçivit, Murat Boz

KONU:
Burak Özçivit ile Murat Boz'un yeniden bir araya geldiği Kardeşim Benim 2, babalarının bıraktığı vasiyet vesilesiyle uzun yıllar sonra bir araya gelen Hakan ve Ozan kardeşlerin yeni maceralarını anlatıyor.

İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato'ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

SEANSLAR

FRAGMAN


MUCİZE

IMDb puanı: 8.1
Tür: Dram
Orijinal Adı: Wonder
Yönetmen: Stephen Chbosky
Oyuncular: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson
Ülke: ABD

KONU:
Stephen Chbosky'nin yönettiği Mucize, beşinci sınıfa başlayan, yüz farklılıkları olan ve ilk kez normal bir okula giden August Pullman'ın ilham verici hikâyesini anlatıyor.
Auggie, normal bir okula gitmesini engelleyen yüz farklılıklarıyla doğmuştur ve beşinci sınıfa başladığında kahramanların en benzersizi olmuştur. Ailesi, yeni sınıf arkadaşları ve daha büyük toplulukların hepsi merhametlerini bulmak için uğraşırken, Auggie'nin olağanüstü yolculuğu hepsini birleştirecektir.

SEANSLAR

FRAGMAN


AYI PADDINGTON 2

IMDb puanı: 8.3
Tür: Animasyon, Komedi
Orijinal Adı: Paddington 2
Yönetmen: Paul King
Oyuncular: Ben Whishaw, Hugh Grant
Ülke: İngiltere, Fransa

KONU:
Paddington Brown ailesinin bir üyesi olmuş, sürekli taşıdığı marmelatları ve bitmeyen neşesi ile mahallenin en popüler sakini haline gelmiştir.

Paddington teyzesi Lucy'nin 100'üncü yaş günü için mükemmel bir hediye arayışına girer. Bir antika dükkanında istisnai bir animasyon kitabına denk gelen kahramanımız bu kitabı teyzesine hediye alabilmek için türlü oyunlar çevirir. Kitap birden yok olur ve Paddington kitabı çalan hırsızı bulabilmek için elinden gelenin fazlasını yapar.

SEANSLAR

FRAGMAN


BUĞDAY

Tür: Dram
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Oyuncular: Jean-Marc Barr, Ermin Bravo

KONU:
Yakın bir gelecekte dünyada beklenmedik bir iklim değişikliği yaşanınca büyük bir kıtlık baş göstermiştir. Manyetik kalkanlarla korunan şehirlerde ayrıcalıklı zenginler yaşarken, zor durumdaki göçmen halk, buralara kabul edilmek için Ölü Topraklar adı verilen kurak bölgelerde, kamplarda açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda şehirdeki rahat hayatını terkeden Cemil'le, tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin, Ölü Topraklar'da karşılaşırlar.

SEANSLAR

FRAGMAN


MORG

Tür: Korku
Yönetmen: Tuncer Gürbüz
Oyuncular: Emin Gümüşkaya, Gamze Pelin Gökçe

KONU:
Tuncer Gürbüz'ün yönetmenliğini üstlendiği Morg, eşini ve hamile kızını öldüren Emin'e, kızı Zehra'nın ruhunun musallat olmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

SEANSLAR

FRAGMAN


Yorumlar
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    Mucize

    Ayı Paddington 2

    Kardeşim Benim 2

    Morg

    Buğday
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