Vizyonda 6 yeni film var

TESTERE: JIGSAW EFSANESİ



IMDb puanı: 6.2

Tür: Korku, Suç, Gizem

Orijinal Adı: Jigsaw

Yönetmenler: Michael Spierig, Peter Spierig

Oyuncular: Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie

Ülke: ABD, Kanada



KONU:

Ünlü korku serisi Testere'nin yeni filmi Jigsaw, öldüğü bilinen ve sıra dışı cinayetleriyle tanınan John Kramer'in işlediklerine benzer cinayetlerin işlenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Tüm şehirde vahşice seri cinayetler işleniyordu ve tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyordu: John Kramer. Ama bu nasıl olabilirdi? Jigsaw olarak bilinen John Kramer, yıllar önce ölmüştü.



KETENPERE



Tür: Komedi

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Şafak Sezer, Hakan Ural



KONU:

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender'i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender'i çok sever ve himayesine alır.

Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.



OHA DİYORUM



Tür: Komedi

Yönetmen: Ersan Özer

Oyuncular: Melih Abuaf, Fırat Sobutay, Alper Rende



KONU:

Kahramanlarımız Fırat'ın arabasını çalan hırsızların peşine düşüyor. Arabada Fırat'ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş tüm fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve başka da kopyası olmayan bir hard disk vardır. Melih, Fırat ve Alper, hard diski alabilmek için yola düşünce kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar.



DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2



Tür: Romantik, Dram

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Rıza Kocaoğlu , Tuba Ünsal , Bestemsu Özdemir



KONU:

Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal ve Bestemsu Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu 2, ilk filmde aşk yaşadığı Derya'nın ölümüyle başa çıkmaya çalışan Hakan'ın hikâyesini anlatıyor.



MACERA GÜNLÜKLERİ: SİHİRLİ ADAYA YOLCULUK



Tür: Animasyon

Orijinal Adı: The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure

Yönetmen: Kamal Bansal

Ülke: Hindistan



KONU:

Oscar Onur Ödülü sahibi Satyajit Ray'in yazdığı bir çocuk bilim serisinden uyarlanan Macera Günlükleri Sihirli Adaya Yolculuk, 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody'nin maceralarını konu ediniyor.

İngiltere'deki 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody'nin hazine avcısı ve kaşif babaları Willard, iki minik kardeşe ipuçları bırakarak ortadan kaybolmuştur. Çocuklar, ipuçlarını çözmek için babalarının yakın arkadaşı Hintli bilim adamı ve mucit, Profesör Shonku'nun yardımına başvururlar. Yanlarına robot yardımcıları Robo'yu da alarak önce Himalayalar'ın derinliklerinden, sonra da Nepal'in buzullarından geçen macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Fakat babalarının kayıp uygarlıklar ve eski tapınaklardan ortaya çıkardığı hazinelerin peşinde olan eski düşmanları Franzotti ve adamları onları takip etmeye başlar. Profesör'ün çılgın icatları sayesinde Mo ve Melody, gökyüzünde görünmeyen bir duvarın arkasında, sadece birkaç kişinin görebildiği Sihirli Ada isimli gizli bir dünyaya ulaşır. Dinozorlar, ejderhalar, unicorn'lar gibi mistik canlılara ve rengarenk ağaçlara, çiçeklere ev sahipliği yapan bu büyülü yerde babalarını bulabilecekler mi? Franzotti'nin buradaki hayvanları ve güzellikleri yağmalamasını engelleyebilecekler mi?



KARE



IMDb puanı: 7.8

Tür: Komedi, Dram

Orijinal Adı: The Square

Yönetmen: Ruben Östlund

Oyuncular: Claes Bang, Elisabeth Moss

Ülke: Almanya, Fransa, İsveç, Danimarka



KONU:

Force Majeure filmiyle çıkış yapan İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un Cannes'da Altın Palmiye'ye uzanan yeni filmi The Square, sanat dünyasını hicve soyunuyor.

Christian bir modern sanat müzesinde küratördür. İki çocuk sahibi olan Christian eşinden boşanmıştır. Müzeye gelecek olan bir sonraki gösteri, The Square isminde yoldan geçenleri sosyal sorumluluğa davet eden, insanlığı hatırlatmaya çalışan bir enstalasyon olacaktır. Ancak ideallere göre yaşamak bazen gerçekten zor olabilir. Christian için de durum böyledir. Telefonunu çaldıran Christian'ın hırsıza verdiği aptalca yanıt ideallerinin tersine durumların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Müzenin PR ajansı "The Square" için beklenmedik bir kampanya ortaya koyar ve bu süreç Christian için bir varoluş sancısına sebep olur.



