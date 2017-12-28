Vizyonda 6 yeni film var

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN
IMDb puanı: 7.2
Tür: Fantastik, Aile, Macera
Orijinal Adı: Jumanji: Welcome to the Jungle
Yönetmen: Jake Kasdan
Oyuncular: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Kevin Hart
Ülke: ABD
KONU:
Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.
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MUHTEŞEM SHOWMAN
IMDb puanı: 7.9
Tür: Müzikal, Dram
Orijinal Adı: The Greatest Showman on Earth
Yönetmen: Michael Gracey
Oyuncular: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron
Ülke: ABD
KONU:
P.T. Barnum'ın hırsı ve hayal gücünden esinlenilen "The Greatest Showman", yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep bir gösteriyi yaratan bir vizyonerin öyküsünü anlatır. "The Greatest Showman", heyecan verici yeni film yapımcısı Michael Gracey tarafından yönetildi. Filmin müzikleri Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul'a ("Aşıklar Şehri") ait. Akademi Ödülü adayı Hugh Jackman'ın başrolünü aldığı filmde Jackman'a, Akademi Ödülü adayı Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.
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KARABASAN
IMDb puanı: 4.7
Tür: Korku, Gerilim
Orijinal Adı: Slumber
Yönetmen: Jonathan Hopkins
Oyuncular: Maggie Q, Honor Kneafsey, Sylvester McCoy
Ülke: İngiltere
KONU:
Uyku problemi olan travmalı bir ailenin rutin muayenesini yapan uyku doktoru Alice, bilimsel gerçeklerden vazgeçmeye ve ailenin, uykudayken zayıf kişilerden beslenen parazit bir şeytan tarafından korkutulduğuna inanmaya zorlanmaktadır. Bu karanlık ruhu defetmek için, Alice kendi kabuslarına girmeli ve kendi çocukluğundaki şeytanlarla yüzleşmelidir.
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LOVING VINCENT
IMDb puanı: 7.9
Tür: Animasyon, Biyografi
Yönetmenler: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Oyuncular: Douglas Booth, Jerome Flynn
Ülke: İngiltere, Polonya
KONU:
Film, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un oldukça ilgi çekici hayat hikayesini ressamın tablolarını bir araya getirerek anlatıyor. Filmde yer alan 65.000 karenin her biri Polonya ve Yunanistan'da yer alan stüdyoyu ziyaret eden 125 profesyonel yağlı boya ressamı tarafından çizildi. Bu filmde Van Gogh'un etkileyici resimleri kadar tutkulu ve talihsiz hayat hikayesi ile gizemli ölümünü de izleme olanağı bulacaksınız.
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KALP ATIŞI DAKİKADA 120
IMDb puanı: 7.7
Tür: Dram
Orijinal Adı: 120 battements par minute
Yönetmen: Robin Campillo
Oyuncular: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
Ülke: Fransa
KONU:
ACT-UP Paris, 1990'ların başında sayısız hayatı karartan ve sonlandıran AIDS'e karşı dünyanın her yerinde oluşturulan sivil örgütlerden biridir. Nathan Sean, Sophie ve Jeremie önderliğinde bu epidemiye karşı toplumun duyarsızlığı, bilgisizliği ve ilaç şirketlerinin çıkarcılığıyla savaşan gruba yeni katılanlardandır. İnsanları bilinçlendirmek için ACT-UP Paris ile verdiği mücadelede Sean'ın hayatına girmesiyle, onun için her şey kökünden değişecektir.
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PARAYI BULDUK
Tür: Komedi
Yönetmen: İhsan Taş
Oyuncular: Ersin Korkut, Metin Yıldırım, Alay Cihan
KONU:
İhsan Taş'ın yazıp yönettiği Parayı Bulduk, gizli bir kumarhane olduğundan habersiz olduğu film setinde çalışmaya başlayan Kemal'in hikâyesini anlatıyor.
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