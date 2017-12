Vizyonda 6 yeni film var

JUMANJI: VAHŞİ ORMAN



IMDb puanı: 7.2

Tür: Fantastik, Aile, Macera

Orijinal Adı: Jumanji: Welcome to the Jungle

Yönetmen: Jake Kasdan

Oyuncular: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Kevin Hart





KONU:

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.



SEANSLAR



FRAGMAN





MUHTEŞEM SHOWMAN



IMDb puanı: 7.9 Ülke: ABDKONU:Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.FRAGMANIMDb puanı: 7.9

Tür: Müzikal, Dram

Orijinal Adı: The Greatest Showman on Earth

Yönetmen: Michael Gracey

Oyuncular: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron

Ülke: ABD



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN





KARABASAN



IMDb puanı: 4.7 P.T. Barnum'ın hırsı ve hayal gücünden esinlenilen "The Greatest Showman", yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep bir gösteriyi yaratan bir vizyonerin öyküsünü anlatır. "The Greatest Showman", heyecan verici yeni film yapımcısı Michael Gracey tarafından yönetildi. Filmin müzikleri Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul'a ("Aşıklar Şehri") ait. Akademi Ödülü adayı Hugh Jackman'ın başrolünü aldığı filmde Jackman'a, Akademi Ödülü adayı Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron ve Rebecca Ferguson eşlik ediyor.FRAGMANIMDb puanı: 4.7

Tür: Korku, Gerilim

Orijinal Adı: Slumber

Yönetmen: Jonathan Hopkins

Oyuncular: Maggie Q, Honor Kneafsey, Sylvester McCoy

Ülke: İngiltere



KONU:

Uyku problemi olan travmalı bir ailenin rutin muayenesini yapan uyku doktoru Alice, bilimsel gerçeklerden vazgeçmeye ve ailenin, uykudayken zayıf kişilerden beslenen parazit bir şeytan tarafından korkutulduğuna inanmaya zorlanmaktadır. Bu karanlık ruhu defetmek için, Alice kendi kabuslarına girmeli ve kendi çocukluğundaki şeytanlarla yüzleşmelidir.





FRAGMAN





LOVING VINCENT



IMDb puanı: 7.9

Tür: Animasyon, Biyografi

Yönetmenler: Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Oyuncular: Douglas Booth, Jerome Flynn

Ülke: İngiltere, Polonya



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN





KALP ATIŞI DAKİKADA 120



IMDb puanı: 7.7 Film, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un oldukça ilgi çekici hayat hikayesini ressamın tablolarını bir araya getirerek anlatıyor. Filmde yer alan 65.000 karenin her biri Polonya ve Yunanistan'da yer alan stüdyoyu ziyaret eden 125 profesyonel yağlı boya ressamı tarafından çizildi. Bu filmde Van Gogh'un etkileyici resimleri kadar tutkulu ve talihsiz hayat hikayesi ile gizemli ölümünü de izleme olanağı bulacaksınız.FRAGMANIMDb puanı: 7.7

Tür: Dram

Orijinal Adı: 120 battements par minute

Yönetmen: Robin Campillo

Oyuncular: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

Ülke: Fransa



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN





PARAYI BULDUK



Tür: Komedi ACT-UP Paris, 1990'ların başında sayısız hayatı karartan ve sonlandıran AIDS'e karşı dünyanın her yerinde oluşturulan sivil örgütlerden biridir. Nathan Sean, Sophie ve Jeremie önderliğinde bu epidemiye karşı toplumun duyarsızlığı, bilgisizliği ve ilaç şirketlerinin çıkarcılığıyla savaşan gruba yeni katılanlardandır. İnsanları bilinçlendirmek için ACT-UP Paris ile verdiği mücadelede Sean'ın hayatına girmesiyle, onun için her şey kökünden değişecektir.FRAGMANTür: Komedi

Yönetmen: İhsan Taş

Oyuncular: Ersin Korkut, Metin Yıldırım, Alay Cihan



KONU: