Vizyonda 7 yeni film var!

KÖTÜ KOMŞULAR 2

Tür: Komedi

Orijinal Adı: Neighbors 2: Sorority Rising

IMDb Puanı: 6.4

Yönetmen: Nicholas Stoller

Oyuncular: Chloe Grace Moretz, Zac Efron, Rose Byrne

Ülke: ABD

KONU:

Kötü Komşular 2'de Seth Rogen, Zac Efron ve Rose Byrne ekibine Chloe Grace Moretz katılıyor. Ebeveynlerin komşu kız kardeşlerle karşı karşıya geldiğinde meydana gelen olayları konu alan filmin yönetmen koltuğunda Nicholas Stoller oturuyor.

FRAGMAN





HITCHCOCK/TRUFFAUT

Tür: Belgesel

IMDb Puanı: 7.4

Yönetmen: Kent Jones

Oyuncular: Mathieu Amalric, Wes Anderson, Peter Bogdanovich

Ülke: ABD, Fransa

KONU:

Bir sanat dalının yöneldiği istikamete azami derecede etki eden iki yönetmen, Alfred Hitchcock

ve François Truffaut. İkisi arasında kurulmuş bir köprü var: Truffaut'nun Hitchcock'la 3 gün

boyunca yaptığı söyleşiden derlediği, 1966 yılında yayımlanan kitabı Hitchcock'a Göre

Sinema. Kent Jones'un belgeseli Hitchcock/Truffaut, bir soru soruyor sinemanın hâlihazırdaki

büyük yönetmenlerine: "Bu kitap sinemaya bakışınızı nasıl etkiledi?"

FRAGMAN:

ANGRY BIRDS

Tür: Animasyon

Orijinal Adı: The Angry Birds Movie

IMDb Puanı: 6.5

Yönetmen: Clay Kaytis, Fergal Reilly

Oyuncular: Peter Dinklage, Jason Sudeikis, Kate McKinnon

Ülke: ABD

KONU:

Film bizi nüfusu tamamen –ya da neredeyse tamamen– mutlu ve uçamayan kuşlardan oluşan bir adaya götürüyor. Bu cennet köşede, öfke sorunu olan Red, hızlı Chuck ve gelgitleri olan Bomba hep dışarıda kalmıştır. Fakat ada gizemli yeşil domuzcuklar tarafından ziyaret edildiğinde, domuzların neyin peşinde olduğunu çözmek bu dışlanmış kuşlara kalır.

FRAGMAN:

ANA YURDU





Tür: Dram

IMDb Puanı: 6.3

Yönetmen: Senem Tüzen

Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Fatma Kısa, Semih Aydın

KONU:

Sancılı bir boşanma sürecinin ardından yeni yeni toparlanmaya başlayan Nesrin ofisteki işinden ayrılır ve İstanbul'daki evini terk eder. Nesrin artık hayatta olmayan babaannesinden kalan Anadolu'daki boş köy evinin yolunu tutar. Çocukluğundan beri yazar olmanın hayallerini kurmuştur ve bu evde ilk romanını tamamlamaya karar verir. Ancak uzun zamandır görüşmediği ve de anlaşamadığı annesinin çat kapı evde belirmesiyle planları yarıda kalır. Şimdi ikisi için de birbirlerinin karanlık yanlarıyla yüzleşme zamanıdır.

FRAGMAN:

DEHŞET TRENİ





Tür: Korku

Orijinal Adı: Howl

IMDb Puanı: 5.3

Yönetmen: Paul Hyett

Oyuncular: Ed Speleers, Holly Weston, Shauna Macdonald

Ülke: İngiltere

KONU:

Seyahat görevlisi Joe 20'li yaşlarında genç bir adamdır. İşte geçen uzun bir günün ardından eve gitmeye hazırlanır, fakat henüz çıkmadan müdürü tarafından gecenin son tren seferinde çalışması gerektiğini öğrenir. Geceyi katlanılabilir kılan tek şey güzel hostes Ellen'in de Joe ile birlikte çalışacak olmasıdır. Tren, ne olduğu belli olmayan bir cisme çarpıp ormanın ortasında kaldığında ve makinist etrafa bakmak için trenden inip bir daha geri dönmediğinde durum çok tuhaf bir hal alır.

FRAGMAN:

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ 2

Tür: Komedi

Yönetmen: Adem Kılıç

Oyuncular: Çetin Altay, Köksal Engür, Ahmet Varlı

KONU:

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya öfkelidir. Oflu Hoca yüzünden hem itibar hem para kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.

FRAGMAN:

DADAŞ

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Selim Kemal Dağlı

Oyuncular: Murat Yıldırım, Ümit Acar, Yılmaz Şerif

KONU:

Dadaş, devlet teşkilatında önemli konumda bir memurdur. Mafya'ya savaş açan devlete misilleme olarak Dadaş ve ailesi hedef alınır. Ailesini bir saldırıda kaybeder. O saldırıda kendisi de ağır yaralanır, mucize eseri kurtulur. Yaralandığı için malulen emekliliğe sevk edilir. Dadaş bu olaylardan dolayı hırslanır, Çeçenistan'a gider. Orada aldığı eğitimler sonucunda operasyonlara katılır. Bu görevleri başarıyla tamamlayan Dadaş, yeni devletten teklif alır. Başarıları nedeniyle sadece mafya değil Devlet teşkilatları tarafından da hedef haline gelmesine neden olur. Kendisine ulaşmak isteyen Rus asıllı tetikçiden Bakanı kurtarabilecek midir?

FRAGMAN