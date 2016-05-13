Vizyonda 7 yeni film var!

KÖTÜ KOMŞULAR 2
Tür: Komedi
Orijinal Adı: Neighbors 2: Sorority Rising
IMDb Puanı: 6.4
Yönetmen: Nicholas Stoller
Oyuncular: Chloe Grace Moretz, Zac Efron, Rose Byrne
Ülke: ABD
KONU:
Kötü Komşular 2'de Seth Rogen, Zac Efron ve Rose Byrne ekibine Chloe Grace Moretz katılıyor. Ebeveynlerin komşu kız kardeşlerle karşı karşıya geldiğinde meydana gelen olayları konu alan filmin yönetmen koltuğunda Nicholas Stoller oturuyor.
FRAGMAN
HITCHCOCK/TRUFFAUT
Tür: Belgesel
IMDb Puanı: 7.4
Yönetmen: Kent Jones
Oyuncular: Mathieu Amalric, Wes Anderson, Peter Bogdanovich
Ülke: ABD, Fransa
KONU:
Bir sanat dalının yöneldiği istikamete azami derecede etki eden iki yönetmen, Alfred Hitchcock
ve François Truffaut. İkisi arasında kurulmuş bir köprü var: Truffaut'nun Hitchcock'la 3 gün
boyunca yaptığı söyleşiden derlediği, 1966 yılında yayımlanan kitabı Hitchcock'a Göre
Sinema. Kent Jones'un belgeseli Hitchcock/Truffaut, bir soru soruyor sinemanın hâlihazırdaki
büyük yönetmenlerine: "Bu kitap sinemaya bakışınızı nasıl etkiledi?"
FRAGMAN:
ANGRY BIRDS
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: The Angry Birds Movie
IMDb Puanı: 6.5
Yönetmen: Clay Kaytis, Fergal Reilly
Oyuncular: Peter Dinklage, Jason Sudeikis, Kate McKinnon
Ülke: ABD
KONU:
Film bizi nüfusu tamamen –ya da neredeyse tamamen– mutlu ve uçamayan kuşlardan oluşan bir adaya götürüyor. Bu cennet köşede, öfke sorunu olan Red, hızlı Chuck ve gelgitleri olan Bomba hep dışarıda kalmıştır. Fakat ada gizemli yeşil domuzcuklar tarafından ziyaret edildiğinde, domuzların neyin peşinde olduğunu çözmek bu dışlanmış kuşlara kalır.
FRAGMAN:
ANA YURDU
Tür: Dram
IMDb Puanı: 6.3
Yönetmen: Senem Tüzen
Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Fatma Kısa, Semih Aydın
KONU:
Sancılı bir boşanma sürecinin ardından yeni yeni toparlanmaya başlayan Nesrin ofisteki işinden ayrılır ve İstanbul'daki evini terk eder. Nesrin artık hayatta olmayan babaannesinden kalan Anadolu'daki boş köy evinin yolunu tutar. Çocukluğundan beri yazar olmanın hayallerini kurmuştur ve bu evde ilk romanını tamamlamaya karar verir. Ancak uzun zamandır görüşmediği ve de anlaşamadığı annesinin çat kapı evde belirmesiyle planları yarıda kalır. Şimdi ikisi için de birbirlerinin karanlık yanlarıyla yüzleşme zamanıdır.
FRAGMAN:
DEHŞET TRENİ
Tür: Korku
Orijinal Adı: Howl
IMDb Puanı: 5.3
Yönetmen: Paul Hyett
Oyuncular: Ed Speleers, Holly Weston, Shauna Macdonald
Ülke: İngiltere
KONU:
Seyahat görevlisi Joe 20'li yaşlarında genç bir adamdır. İşte geçen uzun bir günün ardından eve gitmeye hazırlanır, fakat henüz çıkmadan müdürü tarafından gecenin son tren seferinde çalışması gerektiğini öğrenir. Geceyi katlanılabilir kılan tek şey güzel hostes Ellen'in de Joe ile birlikte çalışacak olmasıdır. Tren, ne olduğu belli olmayan bir cisme çarpıp ormanın ortasında kaldığında ve makinist etrafa bakmak için trenden inip bir daha geri dönmediğinde durum çok tuhaf bir hal alır.
FRAGMAN:
OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ 2
Tür: Komedi
Yönetmen: Adem Kılıç
Oyuncular: Çetin Altay, Köksal Engür, Ahmet Varlı
KONU:
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya öfkelidir. Oflu Hoca yüzünden hem itibar hem para kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.
FRAGMAN:
DADAŞ
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Selim Kemal Dağlı
Oyuncular: Murat Yıldırım, Ümit Acar, Yılmaz Şerif
KONU:
Dadaş, devlet teşkilatında önemli konumda bir memurdur. Mafya'ya savaş açan devlete misilleme olarak Dadaş ve ailesi hedef alınır. Ailesini bir saldırıda kaybeder. O saldırıda kendisi de ağır yaralanır, mucize eseri kurtulur. Yaralandığı için malulen emekliliğe sevk edilir. Dadaş bu olaylardan dolayı hırslanır, Çeçenistan'a gider. Orada aldığı eğitimler sonucunda operasyonlara katılır. Bu görevleri başarıyla tamamlayan Dadaş, yeni devletten teklif alır. Başarıları nedeniyle sadece mafya değil Devlet teşkilatları tarafından da hedef haline gelmesine neden olur. Kendisine ulaşmak isteyen Rus asıllı tetikçiden Bakanı kurtarabilecek midir?
FRAGMAN