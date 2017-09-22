Vizyonda 7 yeni film var

KAÇIŞ ODASI









IMDb puanı: 4.4

Tür: Korku

Orijinal Adı: Escape Room

Yönetmen: Peter Dukes

Oyuncular: Skeet Ulrich, Sean Young

Ülke: ABD





KONU:

Korku filmi tutkunu Jeff ve Ben, kız arkadaşları Jess ve Angie'yi de ikna ederek çok popüler olan kaçış odası deneyimini yaşamak için Los Angeles'ın en iyi kaçış odalarından birine giderler. Dört gencin, ipuçlarını bulup bu ürkütücü ve karanlık detaylarla dolu odadan kaçabilmeleri için 55 dakikaları vardır. Dakikalar ilerledikçe odada yalnız olmadıklarını, duvara zincirle bağlı, maskeli birisinin daha bulunduğunu fark ederler. Dört arkadaşın eğlence için geldikleri kaçış odası bir ölüm odasına dönüşmüştür. Hayatta kalmanın tek yolu, oyunu oynamaya devam edip yapbozun parçalarını birleştirmektir.









FRAGMAN





AY LAV YU TUU





Tür: Komedi

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Ayça Damgacı





KONU:

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı Ay Lav Yu, 2010 yılında sinema salonlarında seyircinin beğenisini kazandıktan sonra Ay Lav Yu Tuu ile birlikte seriye dönüşüyor.

Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıklarını neşeli ve kendine has bir üslupla sinemaya taşıyan Midyat, ikinci hikayede de bu farklılıklardan besleniyor.

Tınne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in Amerika macerası ile devam ediyor! Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tınne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.





FRAGMAN

İZ





IMDb puanı: 6.5

Tür: Gizem, Dram

Orijinal Adı: Pokot

Yönetmenler: Agnieszka Holland, Kasia Adamik

Oyuncular: Agnieszka Mandat-Grabka, Wiktor Zborowski

Ülke: Çek Cumhuriyeti





KONU:

Astroloji tutkunu, vejetaryen ve hayvan hakları savunucusu Janina, emekliliğinden bu yana kasabada öğretmenlik yapmaktadır. Dağ evinde tek başına huzurlu bir hayat yaşayan Janina'nın çok sevdiği iki köpeği ansızın ortadan kaybolur ve bir komşusu öldürülür. Çok geçmeden kasabada başka esrarengiz cinayetler de işlenir. Kasaba halkı ve polisin araştırmalarının sonuçsuz kalması üzerine Janina, bu esrarengiz olayların izini kendisi takip etmeye başlar.





FRAGMAN

KINGSMAN: ALTIN ÇEMBER





IMDb puanı: 7.5

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Orijinal Adı: Kingsman: The Golden Circle

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Taron Egerton, Colin Firth

Ülke: ABD





KONU:

Matthew Vaughn'un yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu serinin ikinci filmi Altın Çember, karargâhları yıkılan Kingsman gizli servisi ajanlarının, dünyayı kurtarmak için kurumun ABD'deki muadili Statesman ile birlikte çalışmasını konu ediniyor.

"Kingsman: Altın Çember" de kahramanlarımız yeni ve zorlu bir görevle karşı karşıya kalırlar. Karargâhları yıkıldığında ve dünya rehin alındığında, yolculukları onları, Statesman adında ABD'de birleşik casus organizasyonunun keşfine götürür. Ajanlarının gücünü ve sınırlarını sınayan yeni macerada, bu seçkin iki gizli örgüt, dünyayı kurtarmak ve acımasız bir ortak düşmanı yenmek için bir araya gelirler. Bu Eggsy için alışkanlık haline gelen bir şeydir.





FRAGMAN

ATÇALI KEL MEHMET





Tür: Dram, Tarihi, Aksiyon

Yönetmen: Hakan Şahin

Oyuncular: Gökhan Keser, Cemal Hünal





KONU:

Atçalı Kel Mehmet, Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde yaşamış Ege bölgesinin ilk efelerinden biridir. Zenginden alıp fakire vererek bölgesinde adaleti sağlar ama çıkarları zedelenen ağalar, beyler ve voyvodalar tarafından da hain ilan edilir. Atçalı'nın ölüm fermanı verilir ve Atçalı Kel Mehmet Efe'ye iki seçenek kalır. Kaçacak ya da ölecektir.





FRAGMAN

ELLY HAKKINDA





IMDb puanı: 8.1

Tür: Dram, Gizem

Orijinal Adı: Darbareye Elly

Yönetmen: Asghar Farhadi

Oyuncular: Golshifteh Farahani, Shahab Hosseini

Ülke: İran, Fransa





KONU:

Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi'ye 2009 yılında Berlin Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran Elly Hakkında, 8 yıl sonra Türkiye'de sinemalara geliyor.

Yıllardır Almanya'da yaşayan Ahmet tekrar İran'a dönünce eski dostları, kutlamak için Hazar Gölü'nün kıyısında bir tatil yapmaya karar verirler. Bu üç günlük kaçamağı planlayan Sepideh, herkesten habersiz kızının anaokulu öğretmeni Elly'yi de davet eder. Çünkü bu genç ve güzel kadını, Almanya'da geriye mutsuz bir evlilik bırakan Ahmet ile tanıştırmak istiyordur.

Tatilin ilk günü, eski dostların kahkahaları eşliğinde su gibi akıp geçer. Fakat bir sonraki gün bu coşkulu atmosfer, kara bulutların gölgesinde kalır: Elly, ansızın ortadan kaybolur. Genç kadın, geriye sadece çantasıyla beraber cevapsız sorular bırakır. Ahmet ve arkadaşları Elly'yi bulmaya çalışırken beklediklerinden çok daha fazlasını bulacaklardır. Sırlar ve yalanlar su yüzüne çıkmaya başladığında ise kimse, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmayacaktır.





FRAGMAN

TARLA



Tür: Dram

Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu

Oyuncular: Serkan Ercan, Ilgaz Kocatürk





KONU:

Hırsı ve hayalleri yüzünden borç batağına saplanan Tarık'ın evine ve iş yerine gelen hacizle hayatı kararır ve eşi ile ayrılık noktasına gelir. Tefecinin üzerindeki baskısından bunalsa da azmi onu yıldırmaz, sonuna kadar mücadele etmek niyetindedir. Ama her şey onun kontrolünde değildir, sektördeki kriz hesaplarını alt üst eder. Son çare memleketindeki tarladır. Önce çekimser kalan baba annenin telkiniyle ellerindeki yegane tarlayı evlatlarına vermeye karar verirler. Fakat Tarık beklemediği bir sürprizle karşı karşıya kalır. Aile, kardeşi Emre'yi abisine yardım etmesi için İstanbul'a birlikte gitmeleri konusunda ısrarcı davranırlar. Tarık dirense de iki kardeş İstanbul yolundadır.





FRAGMAN